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СК России возбудил дело после смерти работников водоканала во Владимире - РИА Новости, 23.06.2026
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16:37 23.06.2026 (обновлено: 17:20 23.06.2026)
СК России возбудил дело после смерти работников водоканала во Владимире

СК: возбуждено уголовное дело после смерти работников "Владимирводоканала"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владимире погибли два сотрудника "Владимирводоканала", спустившихся в канализационный колодец.
  • Прокуратура начала проверку по факту несчастного случая на канализационных сетях на Судогодском шоссе.
  • СУ СК России по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух лиц.
ТУЛА, 23 июн — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух лиц, возбуждено во Владимире по факту ЧП с работниками водоканала в канализационном колодце, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
Ранее во вторник региональная прокуратура сообщила о проверке обстоятельств несчастного случая на канализационных сетях на Судогодском шоссе во Владимире. Предварительно, два сотрудника "Владимирводоканала" погибли после спуска в канализационный колодец, еще двое доставлены в больницу.
"В Октябрьском межрайонном следственном отделе Следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК России ("Нарушение требований охраны труда, если это повлекло смерть двух лиц")", — сообщается в канале СУ СК России на платформе "Макс".
По данным ведомства, в канализационном колодце выполняли технические ремонтно-восстановительные работы два сотрудника, одному из которых стало плохо. На помощь спустились двое их коллег, они также потеряли сознание. Вытаскивал пострадавших пятый рабочий бригады.
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