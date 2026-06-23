СК России возбудил дело после смерти работников водоканала во Владимире

ТУЛА, 23 июн — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух лиц, возбуждено во Владимире по факту ЧП с работниками водоканала в канализационном колодце, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, в канализационном колодце выполняли технические ремонтно-восстановительные работы два сотрудника, одному из которых стало плохо. На помощь спустились двое их коллег, они также потеряли сознание. Вытаскивал пострадавших пятый рабочий бригады.