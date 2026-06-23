СК России возбудил дело после смерти работников водоканала во Владимире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Владимире погибли два сотрудника "Владимирводоканала", спустившихся в канализационный колодец.
- Прокуратура начала проверку по факту несчастного случая на канализационных сетях на Судогодском шоссе.
- СУ СК России по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух лиц.
ТУЛА, 23 июн — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух лиц, возбуждено во Владимире по факту ЧП с работниками водоканала в канализационном колодце, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
Ранее во вторник региональная прокуратура сообщила о проверке обстоятельств несчастного случая на канализационных сетях на Судогодском шоссе во Владимире. Предварительно, два сотрудника "Владимирводоканала" погибли после спуска в канализационный колодец, еще двое доставлены в больницу.
"В Октябрьском межрайонном следственном отделе Следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК России ("Нарушение требований охраны труда, если это повлекло смерть двух лиц")", — сообщается в канале СУ СК России на платформе "Макс".
По данным ведомства, в канализационном колодце выполняли технические ремонтно-восстановительные работы два сотрудника, одному из которых стало плохо. На помощь спустились двое их коллег, они также потеряли сознание. Вытаскивал пострадавших пятый рабочий бригады.