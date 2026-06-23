Россиянка завоевала бронзу на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатерина Шмелева завоевала бронзовую медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
- Маргарита Кувшинова заняла четвертое место.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская прыгунья в воду Екатерина Шмелева завоевала бронзовую медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
В соревнованиях среди юниоров до 15 лет Шмелева набрала 370,45 балла. Россиянка Маргарита Кувшинова (367,20) стала четвертой.
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.