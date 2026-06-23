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Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Теннис
 
20:57 23.06.2026
Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге

Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

© Adam Davy - PA ImagesЛюдмила Самсонова
Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Adam Davy - PA Images
Людмила Самсонова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила украинке Элине Свитолиной во втором круге травяного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.
  • Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Свитолиной, которая является восьмой ракеткой мира.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила украинке Элине Свитолиной во втором круге травяного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу восьмой ракетки мира Свитолиной, посеянной на турнире под третьим номером. Самсонова занимает 42-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.
Спортсменки впервые играли друг против друга.
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