Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила украинке Элине Свитолиной во втором круге травяного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.
- Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Свитолиной, которая является восьмой ракеткой мира.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила украинке Элине Свитолиной во втором круге травяного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу восьмой ракетки мира Свитолиной, посеянной на турнире под третьим номером. Самсонова занимает 42-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.
Спортсменки впервые играли друг против друга.
В четвертьфинале Свитолина встретится с китаянкой Ван Синьюй.