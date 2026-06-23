Кущенко: губернатор гарантировал поддержку "Самаре" на следующий сезон

"В "Самаре" ситуация была несколько другой, чем в "Нижнем Новгороде". Тоже непростая экономически, но подключился лично губернатор и на сезон гарантировал поддержку клуба. Мы с большим уважением относимся к этому, благодарим и попробуем совместно сделать что-нибудь для того, чтобы клуб показал качественный уровень баскетбола", - сказал Кущенко.