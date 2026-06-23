Рейтинг@Mail.ru
Кущенко: губернатор гарантировал поддержку "Самаре" на следующий сезон - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
14:00 23.06.2026
Кущенко: губернатор гарантировал поддержку "Самаре" на следующий сезон

Кущенко о БК "Самара": подключился губернатор и гарантировал поддержку клубу

© Фото : Пресс-служба БК "Самара"Баскетболисты БК "Самара"
Баскетболисты БК Самара - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Пресс-служба БК "Самара"
Баскетболисты БК "Самара". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Самарской области гарантировал поддержку баскетбольному клубу "Самара" на следующий сезон.
  • Ранее СМИ сообщали, что "Самара" может не выступить в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что губернатор Самарской области гарантировал поддержку баскетбольного клуба "Самара" на следующий сезон.
Ранее СМИ сообщали, что "Самара" может не выступить в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.
Сергей Зоткин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
"Нижний Новгород" снялся с Единой лиги ВТБ
16 июня, 21:36
"В "Самаре" ситуация была несколько другой, чем в "Нижнем Новгороде". Тоже непростая экономически, но подключился лично губернатор и на сезон гарантировал поддержку клуба. Мы с большим уважением относимся к этому, благодарим и попробуем совместно сделать что-нибудь для того, чтобы клуб показал качественный уровень баскетбола", - сказал Кущенко.
"Просчитать такие ситуации, к сожалению, невозможно. Но это жизнь, тут ничего не поделаешь. Но спасибо тем, кто помогает баскетбольным клубам в Единой лиге ВТБ", - добавил он.
Баскетболисты Астаны - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Единая Лига ВТБ назвала двух новых участников сезона-2026/27
Вчера, 12:22
 
БаскетболСамарская областьСергей КущенкоЕдиная лига ВТБСамара
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Узбекистан
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Гана
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    24.06 22:00
    Босния и Герцеговина
    Катар
  • Футбол
    24.06 22:00
    Швейцария
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала