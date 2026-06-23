Кущенко: губернатор гарантировал поддержку "Самаре" на следующий сезон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Самарской области гарантировал поддержку баскетбольному клубу "Самара" на следующий сезон.
- Ранее СМИ сообщали, что "Самара" может не выступить в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что губернатор Самарской области гарантировал поддержку баскетбольного клуба "Самара" на следующий сезон.
Ранее СМИ сообщали, что "Самара" может не выступить в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.
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"В "Самаре" ситуация была несколько другой, чем в "Нижнем Новгороде". Тоже непростая экономически, но подключился лично губернатор и на сезон гарантировал поддержку клуба. Мы с большим уважением относимся к этому, благодарим и попробуем совместно сделать что-нибудь для того, чтобы клуб показал качественный уровень баскетбола", - сказал Кущенко.
"Просчитать такие ситуации, к сожалению, невозможно. Но это жизнь, тут ничего не поделаешь. Но спасибо тем, кто помогает баскетбольным клубам в Единой лиге ВТБ", - добавил он.