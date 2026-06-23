РПЛ представила новый игровой мяч на сезон-2026/27

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская премьер-лига представила игровой мяч на сезон-2026/27, посвященный 25-летию лиги.
- Поставщиком мячей в новом сезоне станет бренд Kelme, а в основе дизайна мяча — характерные графические элементы мячей прошлых лет.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) в своем Telegram-канале представила игровой мяч на сезон-2026/27, посвященный 25-летию лиги.
Поставщиком мячей в новом сезоне станет бренд Kelme.
""В основе дизайна - характерные графические элементы мячей прошлых лет. На его поверхности встречаются история и сегодняшний день лиги, а каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом", - говорится в сообщении.
В сезоне-2025/26 чемпионом России стал петербургский "Зенит", второе место занял победитель предыдущего сезона "Краснодар", тройку замкнул московский "Локомотив".