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РПЛ представила новый игровой мяч на сезон-2026/27 - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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17:31 23.06.2026
РПЛ представила новый игровой мяч на сезон-2026/27

РПЛ представила игровой мяч на сезон-2026/27, посвященный 25-летию лиги

© Фото : Мир Российская Премьер-Лига/TelegramНовый мяч РПЛ на сезон 2026/27
Новый мяч РПЛ на сезон 2026/27 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Мир Российская Премьер-Лига/Telegram
Новый мяч РПЛ на сезон 2026/27
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская премьер-лига представила игровой мяч на сезон-2026/27, посвященный 25-летию лиги.
  • Поставщиком мячей в новом сезоне станет бренд Kelme, а в основе дизайна мяча — характерные графические элементы мячей прошлых лет.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) в своем Telegram-канале представила игровой мяч на сезон-2026/27, посвященный 25-летию лиги.
Поставщиком мячей в новом сезоне станет бренд Kelme.
""В основе дизайна - характерные графические элементы мячей прошлых лет. На его поверхности встречаются история и сегодняшний день лиги, а каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом", - говорится в сообщении.
В сезоне-2025/26 чемпионом России стал петербургский "Зенит", второе место занял победитель предыдущего сезона "Краснодар", тройку замкнул московский "Локомотив".
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