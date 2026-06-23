Коваленко перешел из "Сочи" в "Локомотив" на правах аренды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Александр Коваленко перешел из "Сочи" в московский "Локомотив" на правах аренды до конца сезона-2026/27.
- У "Локомотива" будет приоритетное право выкупа Коваленко по истечении срока арендного соглашения.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Футбольный клуб "Сочи" объявил в своем Telegram-канале о переходе полузащитника Александра Коваленко в московский "Локомотив" на правах аренды
Аренда рассчитана до конца сезона-2026/27, у москвичей будет приоритетное право выкупа Коваленко по истечении срока арендного соглашения.
Коваленко 22 года, в прошлом сезоне он провел за "Сочи" 28 матчей во всех турнирах. Также он выступал за московский клуб "Чертаново", самарские "Крылья Советов", петербургский "Зенит" и "Оренбург". В составе "Зенита" Коваленко стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны.
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