Россиянки завоевали серебро в стрельбе из винтовки на юниорском ЧМ

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россиянки завоевали серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров лежа на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который проходит в немецком городе Зуль.