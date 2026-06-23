Россиянки завоевали серебро в стрельбе из винтовки на юниорском ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянки Мария Круглова, Анастасия Горохова и Елена Кретинина завоевали серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров лежа на чемпионате мира среди юниоров.
- Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россиянки завоевали серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров лежа на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который проходит в немецком городе Зуль.
Чемпионат мира завершится 26 июня. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.