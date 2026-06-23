Рейтинг@Mail.ru
Россиянки завоевали серебро в стрельбе из винтовки на юниорском ЧМ - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 23.06.2026
Россиянки завоевали серебро в стрельбе из винтовки на юниорском ЧМ

Россиянки завоевали серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки на ЧМ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСтрельба из малокалиберной винтовки с дистанции 50 м
Стрельба из малокалиберной винтовки с дистанции 50 м - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Стрельба из малокалиберной винтовки с дистанции 50 м. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянки Мария Круглова, Анастасия Горохова и Елена Кретинина завоевали серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров лежа на чемпионате мира среди юниоров.
  • Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россиянки завоевали серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров лежа на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который проходит в немецком городе Зуль.
Мария Круглова, Анастасия Горохова и Елена Кретинина стали вторыми в командном зачете, набрав 1857,7 очка. Первое место заняли спортсменки из Швейцарии (1871,7), третьими стали представительницы Чехии (1856,6).
Чемпионат мира завершится 26 июня. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
Олимпиада-2020. Стрельба. Пневматический пистолет.Смешанная команда - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Российские юниорки заняли весь пьедестал в стрельбе из пистолета на ЧЕ-2026
11 мая, 18:55
 
СпортСтрелковый спортШвейцарияЧехияРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Узбекистан
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Гана
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    24.06 22:00
    Босния и Герцеговина
    Катар
  • Футбол
    24.06 22:00
    Швейцария
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала