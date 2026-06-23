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Роналду эмоционально ответил на призывы к завершению спортивной карьеры - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
23:05 23.06.2026
Роналду эмоционально ответил на призывы к завершению спортивной карьеры

Роналду после дубля на ЧМ эмоционально ответил на призывы к завершению карьеры

© REUTERS / Phil NobleКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Phil Noble
Криштиану Роналду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду забил два гола в ворота команды Узбекистана в матче чемпионата мира по футболу.
  • Роналду ответил на призывы завершить карьеру, заявив, что продолжает идти вперед.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после дубля в ворота команды Узбекистана в матче чемпионата мира по футболу эмоционально ответил на призывы к завершению спортивной карьеры.
Во вторник сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0 в матче группы K, который прошел в Хьюстоне. Роналду отметился голами на 6-й и 39-й минутах.
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"Они говорили, что мне стоит завершить карьеру, но вот я здесь", - приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
"Шум извне всегда такой, но мы не можем его контролировать. Мы продолжаем идти вперед, и мы едины", - добавил спортсмен.
Роналду 41 год, он стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. Португалец побил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси, став самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира. Спортсмен с 10 голами возглавил список лучших бомбардиров сборной Португалии на мировых первенствах.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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