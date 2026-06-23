Краткий пересказ от РИА ИИ Криштиану Роналду забил два гола в ворота команды Узбекистана в матче чемпионата мира по футболу.

Роналду ответил на призывы завершить карьеру, заявив, что продолжает идти вперед.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после дубля в ворота команды Узбекистана в матче чемпионата мира по футболу эмоционально ответил на призывы к завершению спортивной карьеры.

Во вторник сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0 в матче группы K, который прошел в Хьюстоне. Роналду отметился голами на 6-й и 39-й минутах.

"Они говорили, что мне стоит завершить карьеру, но вот я здесь", - приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети X

"Шум извне всегда такой, но мы не можем его контролировать. Мы продолжаем идти вперед, и мы едины", - добавил спортсмен.

Роналду 41 год, он стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. Португалец побил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси, став самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира. Спортсмен с 10 голами возглавил список лучших бомбардиров сборной Португалии на мировых первенствах.