Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 5:0.

Криштиану Роналду забил два мяча и стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира, побив рекорд Лионеля Месси.

Сборная Португалии с 4 очками возглавила турнирную таблицу группы K.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча группы K прошла в Хьюстоне и завершилась со счетом 5:0. Дубль оформил Криштиану Роналду (6-я и 39-я минуты), по мячу забили Нуну Мендеш (17) и Рафаэл Леау (87). На 60-й минуте вратарь сборной Узбекистана Абдувохид Нематов отметился автоголом.

Роналду 41 год, он стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. Португалец побил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси, став самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира. Спортсмен с 10 голами возглавил список лучших бомбардиров сборной Португалии на мировых первенствах.

Сборная Португалии одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года и с 4 очками возглавила турнирную таблицу группы K. Команда Узбекистана, проиграв оба матча группового этапа, без очков занимает последнее, четвертое место.

В заключительном матче группового этапа португальцы 27 июня сыграют со сборной Колумбии, узбекистанцы в этот же день встретятся с командой ДР Конго.