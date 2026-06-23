Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Узбекистан в матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 5:0.
- Криштиану Роналду забил два мяча и стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира, побив рекорд Лионеля Месси.
- Сборная Португалии с 4 очками возглавила турнирную таблицу группы K.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы K прошла в Хьюстоне и завершилась со счетом 5:0. Дубль оформил Криштиану Роналду (6-я и 39-я минуты), по мячу забили Нуну Мендеш (17) и Рафаэл Леау (87). На 60-й минуте вратарь сборной Узбекистана Абдувохид Нематов отметился автоголом.
23 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
06’ • Криштиану Роналду
17’ • Нуну Мендеш
39’ • Криштиану Роналду
60’ • Абдувохид Нематов (А)
87’ • Рафаэл Леау
Роналду 41 год, он стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. Португалец побил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси, став самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира. Спортсмен с 10 голами возглавил список лучших бомбардиров сборной Португалии на мировых первенствах.
Сборная Португалии одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года и с 4 очками возглавила турнирную таблицу группы K. Команда Узбекистана, проиграв оба матча группового этапа, без очков занимает последнее, четвертое место.
В заключительном матче группового этапа португальцы 27 июня сыграют со сборной Колумбии, узбекистанцы в этот же день встретятся с командой ДР Конго.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.