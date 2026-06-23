"Миннесота" обменяет Рэндла в "Бруклин"

Как отмечает инсайдер, "Бруклин" и "Чикаго" имели наибольший объем свободного пространства под потолком зарплат перед открытием рынка свободных агентов. Благодаря обмену "Миннесота" получит большую финансовую свободу, теперь команда намерена подписать форварда Айо Досунму на пятилетний контракт на сумму 112 миллионов долларов.

Рэндлу 31 год. Он был выбран на драфте НБА 2014 года в первом раунде под общим седьмым номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". Американец трижды принимал участие в Матче звезд НБА (2021, 2023, 2024). За его новую команду, "Бруклин Нетс", выступает российский защитник Егор Демин.