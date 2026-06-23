"Миннесота" обменяет Рэндла в "Бруклин"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский форвард Джулиус Рэндл перейдет из "Миннесоты Тимбервулвз" в "Бруклин Нетс" в рамках трехсторонней сделки между клубами НБА с участием "Чикаго Буллз".
- "Бруклин" также получит 28-й пик драфта НБА 2026 года и отправит центрового Ника Клэкстона в "Чикаго Буллз", "Миннесота" получит 33-й выбор драфта и форварда Мухамаду Гуйе из "Буллз". Благодаря обмену "Миннесота" получит большую финансовую свободу и намерена подписать форварда Айо Досунму на пятилетний контракт на сумму 112 миллионов долларов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Американский форвард Джулиус Рэндл перейдет из "Миннесоты Тимбервулвз" в "Бруклин Нетс" в рамках трехсторонней сделки между клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с участием "Чикаго Буллз", сообщает инсайдер Шамс Чарания в соцсети Х.
"Бруклин" также получит 28-й пик драфта НБА 2026 года и отправит центрового Ника Клэкстона в "Чикаго Буллз". "Миннесота" получит 33-й выбор драфта и форварда Мухамаду Гуйе из "Буллз".
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Как отмечает инсайдер, "Бруклин" и "Чикаго" имели наибольший объем свободного пространства под потолком зарплат перед открытием рынка свободных агентов. Благодаря обмену "Миннесота" получит большую финансовую свободу, теперь команда намерена подписать форварда Айо Досунму на пятилетний контракт на сумму 112 миллионов долларов.
Рэндлу 31 год. Он был выбран на драфте НБА 2014 года в первом раунде под общим седьмым номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". Американец трижды принимал участие в Матче звезд НБА (2021, 2023, 2024). За его новую команду, "Бруклин Нетс", выступает российский защитник Егор Демин.
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