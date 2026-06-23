Призер Евро в составе сборной Уэльса возглавил английский клуб в 35 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валлийский полузащитник Аарон Рэмзи назначен на пост главного тренера английского «Оксфорд Юнайтед».
- Рэмзи заявил, что хочет использовать свой опыт, чтобы привнести в команду культуру высоких стандартов, профессионализма и трудовой этики.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Валлийский полузащитник Аарон Рэмзи назначен на пост главного тренера английского "Оксфорд Юнайтед", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок контракта не раскрывается. В апреле Рэмзи объявил о завершении спортивной карьеры.
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"К этому моменту я готовился много лет. Я играл под руководством одних из лучших тренеров в игре и на протяжении всей своей карьеры сталкивался с высоким уровнем давления. Я хочу использовать свой опыт, чтобы привнести в эту талантливую группу игроков культуру высоких стандартов, профессионализма и трудовой этики", - заявил Рэмзи.
Рэмзи 35 лет, он является воспитанником "Кардиффа". Футболист становился трехкратным обладателем Кубка Англии и трехкратным победителем Суперкубка страны в составе лондонского "Арсенала", а также чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны с туринским "Ювентусом". Кроме того, в разные годы он представлял "Ноттингем Форест", "Рейнджерс" и "Ниццу".
В составе сборной Уэльса Рэмзи провел 86 матчей и забил 21 мяч. Вместе с национальной командой он завоевал бронзу чемпионата Европы 2016 года.
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