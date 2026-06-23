Призер Евро в составе сборной Уэльса возглавил английский клуб в 35 лет

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"К этому моменту я готовился много лет. Я играл под руководством одних из лучших тренеров в игре и на протяжении всей своей карьеры сталкивался с высоким уровнем давления. Я хочу использовать свой опыт, чтобы привнести в эту талантливую группу игроков культуру высоких стандартов, профессионализма и трудовой этики", - заявил Рэмзи.