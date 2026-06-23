Силы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили пять крылатых ракет Storm Shadow.
- Также были сбиты 462 беспилотника ВСУ и 13 управляемых авиационных бомб.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО сбили пять крылатых ракет Storm Shadow и 462 украинских дрона, сообщило Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары про объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горючего, обслуживающим ВСУ, цехам производства и складам БПЛА дальнего действия, а также местам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 148 районах.
Потери ВСУ за все время спецоперации достигли:
- 671 самолет;
- 284 вертолета;
- 167 506 беспилотников;
- 662 зенитных ракетных комплекса;
- 29 880 танков и других боевых бронемашин;
- 1746 боевых машин РСЗО;
- 35 464 орудия полевой артиллерии и миномета;
- 64 732 военных автомобиля.