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Силы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow - РИА Новости, 23.06.2026
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12:10 23.06.2026 (обновлено: 13:09 23.06.2026)
Силы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow

Силы ПВО за сутки сбили пять британских крылатых ракет Storm Shadow

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за сутки уничтожили пять крылатых ракет Storm Shadow.
  • Также были сбиты 462 беспилотника ВСУ и 13 управляемых авиационных бомб.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО сбили пять крылатых ракет Storm Shadow и 462 украинских дрона, сообщило Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары про объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горючего, обслуживающим ВСУ, цехам производства и складам БПЛА дальнего действия, а также местам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 148 районах.
Потери ВСУ за все время спецоперации достигли:
  • 671 самолет;
  • 284 вертолета;
  • 167 506 беспилотников;
  • 662 зенитных ракетных комплекса;
  • 29 880 танков и других боевых бронемашин;
  • 1746 боевых машин РСЗО;
  • 35 464 орудия полевой артиллерии и миномета;
  • 64 732 военных автомобиля.
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