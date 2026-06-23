ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
- Удары были нанесены по складам горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВС РФ за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18