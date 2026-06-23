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Глава Минтранса доложил Путину о переходе на электронные накладные - РИА Новости, 23.06.2026
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16:47 23.06.2026
Глава Минтранса доложил Путину о переходе на электронные накладные

Никитин доложил Путину о переходе на электронные накладные с 1 сентября

© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо | Перейти в медиабанкМинистр транспорта России Андрей Никитин
Министр транспорта России Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо
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Министр транспорта России Андрей Никитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2026 года в России начинается обязательный переход на электронные накладные в грузоперевозках.
  • Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) была запущена в добровольном режиме 1 сентября 2022 года.
  • Переход на электронные перевозочные документы позволит отслеживать перемещение грузов в реальном времени и сформировать точную картину состояния отрасли.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Минтранса России Андрей Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о переходе с 1 сентября 2026 года на электронные накладные в грузоперевозках.
Министр во вторник докладывал о государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) на совещании президента с кабмином.
"Транспортная отрасль стоит на пороге масштабной трансформации. Это определит наш путь на ближайшее десятилетие. С 1 сентября текущего года вступает в силу закон об обязательном переходе на электронные перевозочные документы", - сказал Никитин.
Он отметил, что ГИС ЭПД была запущена в добровольном режиме 1 сентября 2022 года и у участников рынка было четыре года для тестирования своих процессов в реальных условиях. Этого периода, подчеркнул министр, достаточно.
"Долгое время рынок грузоперевозок работал по собственным, фактически "серым" правилам. Прозрачное оформление часто игнорировалось несмотря на то, что такие требования были закреплены в законе. Минтранс выработал максимально гибкий подход", - продолжил Никитин.
По его словам, для старта пилота был выбран автомобильный транспорт как самый сложный и сегментированный. Требование об обязательном использовании ЭПД было установлено в июне 2025 года. Это, перечислил министр, автомобили, железная дорога, авиация и экспедиторские документы.
"Таким образом мы обеспечили плавный переход. Внедрение обязательных цифровых документов – необходимый шаг. Это позволит в реальном времени отслеживать перемещение грузов по всей стране и формировать точную картину состояния отрасли", - заключил Никитин.
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