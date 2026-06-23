Глава Минтранса доложил Путину о переходе на электронные накладные

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2026 года в России начинается обязательный переход на электронные накладные в грузоперевозках.

Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) была запущена в добровольном режиме 1 сентября 2022 года.

Переход на электронные перевозочные документы позволит отслеживать перемещение грузов в реальном времени и сформировать точную картину состояния отрасли.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Минтранса России Андрей Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о переходе с 1 сентября 2026 года на электронные накладные в грузоперевозках.

Министр во вторник докладывал о государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) на совещании президента с кабмином.

"Транспортная отрасль стоит на пороге масштабной трансформации. Это определит наш путь на ближайшее десятилетие. С 1 сентября текущего года вступает в силу закон об обязательном переходе на электронные перевозочные документы", - сказал Никитин.

Он отметил, что ГИС ЭПД была запущена в добровольном режиме 1 сентября 2022 года и у участников рынка было четыре года для тестирования своих процессов в реальных условиях. Этого периода, подчеркнул министр, достаточно.

"Долгое время рынок грузоперевозок работал по собственным, фактически "серым" правилам. Прозрачное оформление часто игнорировалось несмотря на то, что такие требования были закреплены в законе. Минтранс выработал максимально гибкий подход", - продолжил Никитин.

По его словам, для старта пилота был выбран автомобильный транспорт как самый сложный и сегментированный. Требование об обязательном использовании ЭПД было установлено в июне 2025 года. Это, перечислил министр, автомобили, железная дорога, авиация и экспедиторские документы.