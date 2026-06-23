Глава Минтранса доложил Путину о переходе на электронные накладные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 сентября 2026 года в России начинается обязательный переход на электронные накладные в грузоперевозках.
- Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) была запущена в добровольном режиме 1 сентября 2022 года.
- Переход на электронные перевозочные документы позволит отслеживать перемещение грузов в реальном времени и сформировать точную картину состояния отрасли.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Минтранса России Андрей Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о переходе с 1 сентября 2026 года на электронные накладные в грузоперевозках.
Министр во вторник докладывал о государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) на совещании президента с кабмином.
"Транспортная отрасль стоит на пороге масштабной трансформации. Это определит наш путь на ближайшее десятилетие. С 1 сентября текущего года вступает в силу закон об обязательном переходе на электронные перевозочные документы", - сказал Никитин.
Он отметил, что ГИС ЭПД была запущена в добровольном режиме 1 сентября 2022 года и у участников рынка было четыре года для тестирования своих процессов в реальных условиях. Этого периода, подчеркнул министр, достаточно.
"Долгое время рынок грузоперевозок работал по собственным, фактически "серым" правилам. Прозрачное оформление часто игнорировалось несмотря на то, что такие требования были закреплены в законе. Минтранс выработал максимально гибкий подход", - продолжил Никитин.
По его словам, для старта пилота был выбран автомобильный транспорт как самый сложный и сегментированный. Требование об обязательном использовании ЭПД было установлено в июне 2025 года. Это, перечислил министр, автомобили, железная дорога, авиация и экспедиторские документы.
"Таким образом мы обеспечили плавный переход. Внедрение обязательных цифровых документов – необходимый шаг. Это позволит в реальном времени отслеживать перемещение грузов по всей стране и формировать точную картину состояния отрасли", - заключил Никитин.