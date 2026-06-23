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Путин указал на противоречия в словах Зеленского о личной встрече - РИА Новости, 23.06.2026
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14:42 23.06.2026 (обновлено: 14:55 23.06.2026)
Путин указал на противоречия в словах Зеленского о личной встрече

Путин: Зеленский не создает предпосылок для личной встречи

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по Старобельску противоречит просьбам Владимира Зеленского о личной встрече.
  • Путин отметил, что письмо Зеленского с предложением о встрече содержало элементы хамства, и пока он не видит смысла во встрече с главой киевского режима.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по Старобельску противоречит просьбам Владимира Зеленского о личной встрече, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот он (Зеленский - ред.) направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят: "Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи". Ну и что? А через три дня удар по Старобельску, как это понимать? Как это понимать? Что же здесь, какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?" - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
Зеленский ранее опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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