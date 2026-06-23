Путин указал на противоречия в словах Зеленского о личной встрече

Зеленский ранее опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.