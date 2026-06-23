Россия выступает за равенство всех стран и выбор своего пути, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке равенства всех стран и их права на свободный выбор путей развития.
- Путин подчеркнул важность демократических основ миропорядка, норм международного права и авторитета Совета Безопасности ООН.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия выступает за равенство всех стран и выбор ими путей своего развития, сказал президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам форума "Примаковские чтения".
Приветствие зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.