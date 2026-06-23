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Россия выступает за равенство всех стран и выбор своего пути, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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10:22 23.06.2026 (обновлено: 10:38 23.06.2026)
Россия выступает за равенство всех стран и выбор своего пути, заявил Путин

Путин: РФ выступает за равенство всех стран и выбор ими путей своего развития

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке равенства всех стран и их права на свободный выбор путей развития.
  • Путин подчеркнул важность демократических основ миропорядка, норм международного права и авторитета Совета Безопасности ООН.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия выступает за равенство всех стран и выбор ими путей своего развития, сказал президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам форума "Примаковские чтения".
"Мы выступаем за иные, по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета безопасности ООН, взаимное уважение и равенство всех стран, свободный выбор ими путей своего развития", - сказал Путин.
Приветствие зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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