Путин: только на основе правовых норм можно ответить на вызовы XXI века

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность укрепления верховенства права и использования общепризнанных правовых норм и принципов для ответа на вызовы XXI века.

Президент отметил авторитет XIV Петербургского международного юридического форума как площадки для обсуждения актуальных профессиональных тем и выработки решений в области международного права.

XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня под девизом «Время быть в праве».

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс, наладить равноправное взаимовыгодное сотрудничество, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XIV Петербургского международного юридического форума.

"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия XIV Петербургского международного юридического форума, который традиционно собрал парламентариев и политиков, предпринимателей и ученых-правоведов из России и многих стран мира. Форум уже давно заслужил авторитет одной из наиболее представительных и значимых площадок для прямого, всестороннего обсуждения актуальных профессиональных тем", - говорится в телеграмме , опубликованной на сайте Кремля.

Он отметил, что форум также авторитетен для совместного поиска и выработки решений, способствующих развитию международного права и дальнейшей качественной эволюции национальных юридических систем, формированию перспективных законодательных инициатив.

Президент подчеркнул, что в этом году встреча пройдет под девизом "Время быть в праве".

"Безусловно, сегодня ключевой задачей становится укрепление верховенства права в организации жизни общества, регулировании отношений во всех областях: политике и экономике, общественной, гуманитарной и социальной сферах и, конечно, в международных делах. Только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс, наладить равноправное взаимовыгодное сотрудничество", - добавил Путин

Глава государства выразил уверенность, что высказанные в ходе форума идеи и предложения послужат совершенствованию нормотворческой и правоприменительной практики, развитию юридической науки и образования. Кроме того, будут способствовать углублению конструктивного диалога и партнерства в юридическом сообществе.