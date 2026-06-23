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Путин: только на основе правовых норм можно ответить на вызовы XXI века - РИА Новости, 23.06.2026
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09:23 23.06.2026
Путин: только на основе правовых норм можно ответить на вызовы XXI века

Путин: только на основе правовых норм можно эффективно ответить на вызовы века

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность укрепления верховенства права и использования общепризнанных правовых норм и принципов для ответа на вызовы XXI века.
  • Президент отметил авторитет XIV Петербургского международного юридического форума как площадки для обсуждения актуальных профессиональных тем и выработки решений в области международного права.
  • XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня под девизом «Время быть в праве».
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс, наладить равноправное взаимовыгодное сотрудничество, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XIV Петербургского международного юридического форума.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия XIV Петербургского международного юридического форума, который традиционно собрал парламентариев и политиков, предпринимателей и ученых-правоведов из России и многих стран мира. Форум уже давно заслужил авторитет одной из наиболее представительных и значимых площадок для прямого, всестороннего обсуждения актуальных профессиональных тем", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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Он отметил, что форум также авторитетен для совместного поиска и выработки решений, способствующих развитию международного права и дальнейшей качественной эволюции национальных юридических систем, формированию перспективных законодательных инициатив.
Президент подчеркнул, что в этом году встреча пройдет под девизом "Время быть в праве".
"Безусловно, сегодня ключевой задачей становится укрепление верховенства права в организации жизни общества, регулировании отношений во всех областях: политике и экономике, общественной, гуманитарной и социальной сферах и, конечно, в международных делах. Только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс, наладить равноправное взаимовыгодное сотрудничество", - добавил Путин.
Глава государства выразил уверенность, что высказанные в ходе форума идеи и предложения послужат совершенствованию нормотворческой и правоприменительной практики, развитию юридической науки и образования. Кроме того, будут способствовать углублению конструктивного диалога и партнерства в юридическом сообществе.
XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
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