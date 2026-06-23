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Поступки Киева в отношении Польши могут превратить ее во врага, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2026
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09:07 23.06.2026
Поступки Киева в отношении Польши могут превратить ее во врага, пишут СМИ

Bloomberg: действия Киева в адрес Варшавы могут разрушить их отношения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг Польши и Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поступки Киева в отношении Польши могут оттолкнуть важного союзника, от которого Украина почти полностью зависит, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
  • Польша предоставляет Киеву единственный надежный и достаточный "транзитный маршрут для оружия, товаров и людей", а также обладает правом вето на возможное вступление Украины в ЕС.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Поступки Киева в отношении Польши могут оттолкнуть важного союзника, от которого Украина почти полностью зависит, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей УПА* (признана экстремистской и запрещена в РФ). После этого Зеленский выступил с утверждением, что действия Навроцкого якобы обусловлены его борьбой против польского премьера Дональда Туска и являются "их внутренним делом".
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Вчера, 21:22
"Украина не может позволить себе нажить врага в лице современной Польши ... позволить себе жесты, которые безусловно оттолкнут от нее важного союзника", - пишет автор статьи, отмечая, что Киев почти полностью зависит от Варшавы в "вопросе выживания" в текущей ситуации.
Чемпион связывает это не только с тем, что Польша предоставляет Киеву единственный, по его словам, надежный и достаточный "транзитный маршрут для оружия, товаров и людей". Но также Варшава обладает правом вето на возможное вступление Украины в ЕС, отмечает колумнист.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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21 июня, 00:30
 
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