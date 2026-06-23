Краткий пересказ от РИА ИИ Поступки Киева в отношении Польши могут оттолкнуть важного союзника, от которого Украина почти полностью зависит, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.

Польша предоставляет Киеву единственный надежный и достаточный "транзитный маршрут для оружия, товаров и людей", а также обладает правом вето на возможное вступление Украины в ЕС.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Поступки Киева в отношении Польши могут оттолкнуть важного союзника, от которого Украина почти полностью зависит, пишет колумнист агентства Поступки Киева в отношении Польши могут оттолкнуть важного союзника, от которого Украина почти полностью зависит, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей УПА* (признана экстремистской и запрещена в РФ). После этого Зеленский выступил с утверждением, что действия Навроцкого якобы обусловлены его борьбой против польского премьера Дональда Туска и являются "их внутренним делом".

"Украина не может позволить себе нажить врага в лице современной Польши ... позволить себе жесты, которые безусловно оттолкнут от нее важного союзника", - пишет автор статьи, отмечая, что Киев почти полностью зависит от Варшавы в "вопросе выживания" в текущей ситуации.

Чемпион связывает это не только с тем, что Польша предоставляет Киеву единственный, по его словам, надежный и достаточный "транзитный маршрут для оружия, товаров и людей". Но также Варшава обладает правом вето на возможное вступление Украины в ЕС, отмечает колумнист.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.