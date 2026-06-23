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В Ладожское озеро выпустили трех нерп после реабилитации - РИА Новости, 23.06.2026
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22:55 23.06.2026
В Ладожское озеро выпустили трех нерп после реабилитации

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Петербурге

© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыДетеныш ладожской нерпы
Детеныш ладожской нерпы - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы
Детеныш ладожской нерпы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре спасения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.
  • Самки Марта и Кильпола стали первыми подопечными Фонда друзей балтийской нерпы в нынешнем сезоне, а третьим выпускником стал самец по кличке Шейкин, который полностью восстановился после травмы шеи.
  • По мнению специалистов, нерпы полностью готовы к возвращению в естественную среду обитания.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре спасения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник водоканал Санкт-Петербурга.
Ладожские нерпы успешно прошли лечение и реабилитацию. Самки Марта и Кильпола стали первыми подопечными Фонда друзей балтийской нерпы в нынешнем сезоне. Обеих обнаружили новорожденными — они отбились от матерей, и без помощи специалистов у них практически не было шансов выжить. Третьим выпускником стал самец, который попал в рыболовные снасти, где получил тяжелую травму шеи. Благодаря лечению самец нерпы по кличке Шейкин полностью восстановился.
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"Двадцать второго июня в Ладогу отправились очередные выпускники Фонда друзей балтийской нерпы, реабилитационная площадка которого расположена на территории петербургского водоканала в поселке Репино", - говорится в сообщении водоканала.
За время реабилитации все трое окрепли и научились самостоятельно добывать пищу. По мнению специалистов, нерпы полностью готовы к возвращению в естественную среду обитания.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За годы работы специалисты оказали помощь 250 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским водоканалом. Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории Водоканала в Репино.
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