В Ладожское озеро выпустили трех нерп после реабилитации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре спасения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.
- Самки Марта и Кильпола стали первыми подопечными Фонда друзей балтийской нерпы в нынешнем сезоне, а третьим выпускником стал самец по кличке Шейкин, который полностью восстановился после травмы шеи.
- По мнению специалистов, нерпы полностью готовы к возвращению в естественную среду обитания.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре спасения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник водоканал Санкт-Петербурга.
Ладожские нерпы успешно прошли лечение и реабилитацию. Самки Марта и Кильпола стали первыми подопечными Фонда друзей балтийской нерпы в нынешнем сезоне. Обеих обнаружили новорожденными — они отбились от матерей, и без помощи специалистов у них практически не было шансов выжить. Третьим выпускником стал самец, который попал в рыболовные снасти, где получил тяжелую травму шеи. Благодаря лечению самец нерпы по кличке Шейкин полностью восстановился.
"Двадцать второго июня в Ладогу отправились очередные выпускники Фонда друзей балтийской нерпы, реабилитационная площадка которого расположена на территории петербургского водоканала в поселке Репино", - говорится в сообщении водоканала.
За время реабилитации все трое окрепли и научились самостоятельно добывать пищу. По мнению специалистов, нерпы полностью готовы к возвращению в естественную среду обитания.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За годы работы специалисты оказали помощь 250 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским водоканалом. Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории Водоканала в Репино.
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