В Ладожское озеро выпустили трех нерп после реабилитации

Краткий пересказ от РИА ИИ Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре спасения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.

Самки Марта и Кильпола стали первыми подопечными Фонда друзей балтийской нерпы в нынешнем сезоне, а третьим выпускником стал самец по кличке Шейкин, который полностью восстановился после травмы шеи.

По мнению специалистов, нерпы полностью готовы к возвращению в естественную среду обитания.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре спасения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник водоканал Санкт-Петербурга.

Ладожские нерпы успешно прошли лечение и реабилитацию. Самки Марта и Кильпола стали первыми подопечными Фонда друзей балтийской нерпы в нынешнем сезоне. Обеих обнаружили новорожденными — они отбились от матерей, и без помощи специалистов у них практически не было шансов выжить. Третьим выпускником стал самец, который попал в рыболовные снасти, где получил тяжелую травму шеи. Благодаря лечению самец нерпы по кличке Шейкин полностью восстановился.

"Двадцать второго июня в Ладогу отправились очередные выпускники Фонда друзей балтийской нерпы, реабилитационная площадка которого расположена на территории петербургского водоканала в поселке Репино", - говорится в сообщении водоканала.

За время реабилитации все трое окрепли и научились самостоятельно добывать пищу. По мнению специалистов, нерпы полностью готовы к возвращению в естественную среду обитания.