В Петербурге главу офиса банка подозревают в краже золотых монет

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель банковского офиса в Петербурге и ее менеджер подозреваются в краже золотых монет из хранилища.

Подозреваемым избрана мера пресечения: менеджер банка отправлена под домашний арест, а руководитель офиса — в стражу до 20.08.2026.

Похищено почти 9 тысяч золотых монет «Победоносец» разного номинала, их общая стоимость оценивается более чем в 2 миллиарда рублей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Руководитель банковского офиса в Петербурге и его менеджер подозреваются в краже из хранилища золотых монет на общую сумму более 2 миллиардов рублей, им избрана мера пресечения, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Куйбышевский районный суд... отправил под домашний арест по 20.08.2026 менеджера банка Ирину Порываеву, которая подозревается в краже в особо крупном размере... Куйбышевский районный суд... избрал стражу по 20.08.2026 руководителю офиса банка Инне Андреевой, которая подозревается в краже в особо крупном размере", – написала она в своем Telegram-канале.

Как отметила Лебедева, 20 июня 2026 года Андреева вместе менеджером по работе с клиентами Порываевой и неустановленными соучастниками, предположительно, похитили из хранилища, куда имели доступ, почти 9 тысяч штук золотых монет "Победоносец" разного номинала.

Их общая стоимость на текущий момент оценивается более чем в 2 миллиарда рублей.