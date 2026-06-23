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В Петербурге главу офиса банка подозревают в краже золотых монет - РИА Новости, 23.06.2026
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21:07 23.06.2026
В Петербурге главу офиса банка подозревают в краже золотых монет

В Петербурге главу офиса банка и его менеджер подозревают в краже золотых монет

© РИА Новости / Александр КудрявцевКуйбышевский районный суд в Петербурге
Куйбышевский районный суд в Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Кудрявцев
Куйбышевский районный суд в Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель банковского офиса в Петербурге и ее менеджер подозреваются в краже золотых монет из хранилища.
  • Подозреваемым избрана мера пресечения: менеджер банка отправлена под домашний арест, а руководитель офиса — в стражу до 20.08.2026.
  • Похищено почти 9 тысяч золотых монет «Победоносец» разного номинала, их общая стоимость оценивается более чем в 2 миллиарда рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Руководитель банковского офиса в Петербурге и его менеджер подозреваются в краже из хранилища золотых монет на общую сумму более 2 миллиардов рублей, им избрана мера пресечения, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Куйбышевский районный суд... отправил под домашний арест по 20.08.2026 менеджера банка Ирину Порываеву, которая подозревается в краже в особо крупном размере... Куйбышевский районный суд... избрал стражу по 20.08.2026 руководителю офиса банка Инне Андреевой, которая подозревается в краже в особо крупном размере", – написала она в своем Telegram-канале.
Как отметила Лебедева, 20 июня 2026 года Андреева вместе менеджером по работе с клиентами Порываевой и неустановленными соучастниками, предположительно, похитили из хранилища, куда имели доступ, почти 9 тысяч штук золотых монет "Победоносец" разного номинала.
Их общая стоимость на текущий момент оценивается более чем в 2 миллиарда рублей.
Фигуранткам вменяется пункт "б" части 4 статьи 158 УК РФ, обвинение будет предъявлено во вторник, добавила руководитель судебной пресс-службы.
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