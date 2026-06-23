Поводов сомневаться в стабильности российской экономики нет, заявил Песков.

"Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время", — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что положение дел на мировых энергетических рынках чрезвычайно изменчиво, это влияет на все государства. В то же время макроэкономическая стабильность в России обеспечена, растет доля доходов , не связанных с продажей нефти и газа.