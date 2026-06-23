Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поводов сомневаться в стабильности российской экономики нет, заявил Песков.
- В последнее время растет доля доходов, не связанных с продажей нефти и газа.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ситуация в российской экономике стабильная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время", — сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что положение дел на мировых энергетических рынках чрезвычайно изменчиво, это влияет на все государства. В то же время макроэкономическая стабильность в России обеспечена, растет доля доходов, не связанных с продажей нефти и газа.
Комментируя планы США переоборудовать автомобильные концерны на производство оружия, представитель Кремля указал на милитаризацию американской экономики. По его словам, конфликт с Ираном и продажа оружия для Украины истощили запасы Штатов.
Владимир Путин ранее отметил, что противник не может создать серьезных проблем для российской экономики: несмотря на нанесенный ущерб, она быстро восстанавливается.