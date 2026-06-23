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Поводов сомневаться в стабильности российской экономики нет, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2026
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12:36 23.06.2026 (обновлено: 13:30 23.06.2026)
Поводов сомневаться в стабильности российской экономики нет, заявил Песков

Песков: нет никаких поводов сомневаться в стабильности российской экономики

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поводов сомневаться в стабильности российской экономики нет, заявил Песков.
  • В последнее время растет доля доходов, не связанных с продажей нефти и газа.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ситуация в российской экономике стабильная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время", — сказал он журналистам.
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Песков подчеркнул, что положение дел на мировых энергетических рынках чрезвычайно изменчиво, это влияет на все государства. В то же время макроэкономическая стабильность в России обеспечена, растет доля доходов, не связанных с продажей нефти и газа.
Комментируя планы США переоборудовать автомобильные концерны на производство оружия, представитель Кремля указал на милитаризацию американской экономики. По его словам, конфликт с Ираном и продажа оружия для Украины истощили запасы Штатов.
Владимир Путин ранее отметил, что противник не может создать серьезных проблем для российской экономики: несмотря на нанесенный ущерб, она быстро восстанавливается.
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