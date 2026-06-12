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Противник не может создать серьезных проблем экономике России, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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17:22 12.06.2026 (обновлено: 18:42 12.06.2026)
Противник не может создать серьезных проблем экономике России, заявил Путин

Путин: противник не может создать серьезных проблем экономике России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что противник не может создать серьезных проблем для экономики России.
  • По его словам, несмотря на нанесенный ущерб, экономика России быстро восстанавливается.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Противник не может создать серьезных проблем для экономики России, все быстро восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается экономики. Да, ущерб, конечно, наносят нам, но у нас все быстро восстанавливается, никаких серьезных проблем они нам создать не смогут", - сказал российский лидер в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
Он подчеркнул, что ВСУ расширяют использование БПЛА самолетного типа, чтобы расколоть российское общество и нанести экономический ущерб, однако противнику это не удастся.
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