Противник не может создать серьезных проблем экономике России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что противник не может создать серьезных проблем для экономики России.
- По его словам, несмотря на нанесенный ущерб, экономика России быстро восстанавливается.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Противник не может создать серьезных проблем для экономики России, все быстро восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается экономики. Да, ущерб, конечно, наносят нам, но у нас все быстро восстанавливается, никаких серьезных проблем они нам создать не смогут", - сказал российский лидер в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
Он подчеркнул, что ВСУ расширяют использование БПЛА самолетного типа, чтобы расколоть российское общество и нанести экономический ущерб, однако противнику это не удастся.