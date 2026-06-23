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Онищенко исключил риск распространения мелиоидоза в России - РИА Новости, 23.06.2026
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10:58 23.06.2026
Онищенко исключил риск распространения мелиоидоза в России

Онищенко: риска распространения мелиоидоза в России нет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАкадемик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда.
  • Риска распространения мелиоидоза в России нет, так как заболевшая госпитализирована, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
  • Мелиоидоз — это особо опасное тропическое инфекционное заболевание, которое может протекать в разных формах и поражать легкие, печень и почки.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Риска распространения мелиоидоза в России нет, сообщил РИА Новости эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
Во вторник в Роспотребнадзоре сообщили о том, что завозной случай мелиоидоза зарегистрирован в России у туристки, вернувшейся из Таиланда, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
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"Если ее (заболевшую мелиоидозом - ред.) госпитализировали, то риска никакого нет. Заболевание протекает в разных формах и относится к числу особо опасных бактериальных инфекций... Заразиться можно по-разному, и воздушно-капельным путем, и алиментарным, через воду и пищу, и даже если на коже была ранка", - сказал Онищенко.
Он уточнил, что в результате заболевания могут быть поражены легкие, печень и почки. Однако же мелиоидоз может протекать и в скрытой форме, без явных симптомов.
Мелиоидоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Основные симптомы - высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации.
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