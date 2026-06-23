Онищенко исключил риск распространения мелиоидоза в России

"Если ее (заболевшую мелиоидозом - ред.) госпитализировали, то риска никакого нет. Заболевание протекает в разных формах и относится к числу особо опасных бактериальных инфекций... Заразиться можно по-разному, и воздушно-капельным путем, и алиментарным, через воду и пищу, и даже если на коже была ранка", - сказал Онищенко.