Онищенко исключил риск распространения мелиоидоза в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда.
- Риска распространения мелиоидоза в России нет, так как заболевшая госпитализирована, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
- Мелиоидоз — это особо опасное тропическое инфекционное заболевание, которое может протекать в разных формах и поражать легкие, печень и почки.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Риска распространения мелиоидоза в России нет, сообщил РИА Новости эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
Во вторник в Роспотребнадзоре сообщили о том, что завозной случай мелиоидоза зарегистрирован в России у туристки, вернувшейся из Таиланда, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
"Если ее (заболевшую мелиоидозом - ред.) госпитализировали, то риска никакого нет. Заболевание протекает в разных формах и относится к числу особо опасных бактериальных инфекций... Заразиться можно по-разному, и воздушно-капельным путем, и алиментарным, через воду и пищу, и даже если на коже была ранка", - сказал Онищенко.
Он уточнил, что в результате заболевания могут быть поражены легкие, печень и почки. Однако же мелиоидоз может протекать и в скрытой форме, без явных симптомов.
Мелиоидоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Основные симптомы - высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации.
В России выявили завозной случай мелиоидоза
Вчера, 08:49