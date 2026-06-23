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Грузоперевозчики уже работают по электронным накладным, сообщил Никитин - РИА Новости, 23.06.2026
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17:12 23.06.2026
Грузоперевозчики уже работают по электронным накладным, сообщил Никитин

Никитин: крупнейшие грузоперевозчики РФ уже работают по электронным накладным

© РИА Новости / Алексей НикольскийМинистр транспорта России Андрей Никитин
Министр транспорта России Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Министр транспорта России Андрей Никитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупнейшие игроки рынка грузоперевозок в России, включая группу X5, «Магнит», «Озон» и компанию «Деловые линии», уже работают по электронным накладным.
  • В рамках системы электронных накладных оформлено более 41 миллиона электронных документов, а ежемесячный объем отправлений достигает двух миллионов.
  • Накладною нужно оформлять на бумаге при перевозках специальных грузов, сделках с участием иностранных контрагентов и перевозках для личных нужд физических лиц.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Крупнейшие игроки рынка грузоперевозок в России, в том числе группа X5, "Магнит", "Озон" и компания "Деловые линии", уже работают по электронным накладным, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Никитин во вторник докладывал о государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) на совещании у президента России Владимира Путина с кабмином.
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"ГИС ЭПД станет фундаментом для работы транспортно-экономического баланса и Национальной цифровой транспортно-логистической платформы... На платформе стабильно работают четырнадцать тысяч компаний. В проект уже вошли крупнейшие игроки: группа X5, торговая сеть "Магнит", маркетплейс "Озон" и компания "Деловые линии"", - сказал Никитин на совещании.
Всего в рамках системы электронных накладных оформлено более 41 миллиона электронных документов, а ежемесячный объем отправлений растет и уже достигает двух миллионов, рассказал министр. "Совместно с ФНС полностью подготовлена нормативная база. Приняты четыре постановления для всех видов транспорта и экспедиторской деятельности... Уже сейчас понятно, что цифровой формат выгоден бизнесу и государству. Это снижение затрат, возможность видеть груз в реальном времени, ускорение взаиморасчетов", - подчеркнул Никитин.
Он также перечислил исключения, при которых накладную нужно оформлять на бумаге. К ним относятся перевозки специальных грузов, сделки с участием иностранных контрагентов и перевозки для личных нужд физических лиц.
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