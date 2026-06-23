"Шанхайские драконы" объявили о переходе обладателя Кубка Гагарина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Шанхайские драконы" объявил о переходе защитника Михаила Науменкова.
- Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" объявил в своем Telegram-канале о переходе защитника Михаила Науменкова.
Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон.
Клуб "Шанхайские драконы" подписал контракт с Мюрреем
20 июня, 17:52
"Михаил Науменков внесет в нашу игру опыт и стабильность. Он не раз подтверждал свой класс, выиграв Кубок Гагарина и проведя более 700 матчей в лиге. Его умение подключаться к атакам - важное оружие, а самоотверженная игра в обороне, готовность блокировать броски и надежность в ключевых моментах делают его значимой частью нашей защиты", - заявил генеральный менеджер "Шанхайских драконов" Евгений Артюхин.
Науменкову 33 года, ранее в КХЛ он выступал за столичный ЦСКА, с которым в 2019 году завоевал Кубок Гагарина, владивостокский "Адмирал", уфимский "Салават Юлаев" и нижегородское "Торпедо". Всего на счету Науменкова 752 матча и 165 (40+125) набранных очков в КХЛ.
Клуб КХЛ "Шанхайские драконы" покинули 22 игрока
1 июня, 19:46