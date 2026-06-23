"Шанхайские драконы" объявили о переходе обладателя Кубка Гагарина

Науменкову 33 года, ранее в КХЛ он выступал за столичный ЦСКА, с которым в 2019 году завоевал Кубок Гагарина, владивостокский "Адмирал", уфимский "Салават Юлаев" и нижегородское "Торпедо". Всего на счету Науменкова 752 матча и 165 (40+125) набранных очков в КХЛ.