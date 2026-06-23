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"Шанхайские драконы" объявили о переходе обладателя Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Хоккей
 
16:55 23.06.2026 (обновлено: 17:19 23.06.2026)
"Шанхайские драконы" объявили о переходе обладателя Кубка Гагарина

Обладатель Кубка Гагарина Науменков подписал контракт с "Шанхайскими драконами"

© Фото : Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"Михаил Науменков
Михаил Науменков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
Михаил Науменков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Шанхайские драконы" объявил о переходе защитника Михаила Науменкова.
  • Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" объявил в своем Telegram-канале о переходе защитника Михаила Науменкова.
Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон.
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20 июня, 17:52
"Михаил Науменков внесет в нашу игру опыт и стабильность. Он не раз подтверждал свой класс, выиграв Кубок Гагарина и проведя более 700 матчей в лиге. Его умение подключаться к атакам - важное оружие, а самоотверженная игра в обороне, готовность блокировать броски и надежность в ключевых моментах делают его значимой частью нашей защиты", - заявил генеральный менеджер "Шанхайских драконов" Евгений Артюхин.
Науменкову 33 года, ранее в КХЛ он выступал за столичный ЦСКА, с которым в 2019 году завоевал Кубок Гагарина, владивостокский "Адмирал", уфимский "Салават Юлаев" и нижегородское "Торпедо". Всего на счету Науменкова 752 матча и 165 (40+125) набранных очков в КХЛ.
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ХоккейМихаил НауменковЕвгений АртюхинШанхайские драконыКХЛ 2025-2026Адмирал
 
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