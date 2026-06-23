Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

Сотрудник полиции во время работы

В Петербурге нетрезвые девушки избили прохожего в ответ на замечание

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге полиция задержала девушку и двух ее несовершеннолетних подруг по подозрению в избиении прохожего.

Конфликт произошел после того, как 25-летний житель Псковской области сделал замечание девушкам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего доставили в медучреждение, где после оказания помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала девушку и двух ее несовершеннолетних подруг, которые, предположительно, избили прохожего, сделавшего им замечание, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Согласно релизу ведомства, в понедельник вечером в полицию Пушкинского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о драке у дома № 4 на Московском шоссе. На месте происшествия правоохранители задержали 21-летнюю местную жительницу и двух ее подруг 15 и 17 лет.

"Предварительно установлено, что у девушек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с 25-летним жителем Псковской области , который сделал им замечание. В ходе ссоры участницы инцидента избили оппонента", — рассказали в ГУМВД

Отмечается, что пострадавший был доставлен в медучреждение, после оказания медпомощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.