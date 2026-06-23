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В Петербурге нетрезвые девушки избили прохожего в ответ на замечание - РИА Новости, 23.06.2026
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11:31 23.06.2026 (обновлено: 17:02 23.06.2026)
В Петербурге нетрезвые девушки избили прохожего в ответ на замечание

МВД: в Петербурге нетрезвые девушки избили прохожего после замечания в их адрес

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге полиция задержала девушку и двух ее несовершеннолетних подруг по подозрению в избиении прохожего.
  • Конфликт произошел после того, как 25-летний житель Псковской области сделал замечание девушкам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.
  • Пострадавшего доставили в медучреждение, где после оказания помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала девушку и двух ее несовершеннолетних подруг, которые, предположительно, избили прохожего, сделавшего им замечание, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Согласно релизу ведомства, в понедельник вечером в полицию Пушкинского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о драке у дома № 4 на Московском шоссе. На месте происшествия правоохранители задержали 21-летнюю местную жительницу и двух ее подруг 15 и 17 лет.
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"Предварительно установлено, что у девушек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с 25-летним жителем Псковской области, который сделал им замечание. В ходе ссоры участницы инцидента избили оппонента", — рассказали в ГУМВД.
Отмечается, что пострадавший был доставлен в медучреждение, после оказания медпомощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
В отношении старшей из предполагаемых участниц драки был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в главке.
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