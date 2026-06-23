Минцифры обновило правила маркировки книг

Краткий пересказ от РИА ИИ Переиздания произведений, опубликованных до 1 августа 1990 года, не будут маркироваться по закону против пропаганды наркотиков.

Решение принято по итогам заседания Экспертных советов при Минцифры России.

С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон, предусматривающие уголовную и административную ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Переиздания произведений, опубликованных до 1 августа 1990 года, не будут маркироваться по закону против пропаганды наркотиков, сообщил РИА Новости директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.

Решение было принято по итогам объединённого заседания Экспертного совета при Минцифры России по вопросам развития и цифровой трансформации книжной индустрии и Экспертного совета при Минцифры России по вопросам литературной деятельности, состоявшегося 5 июня.

"Уточнение касается произведений, которые были впервые обнародованы до 1 августа 1990 года в любом виде, в любом издании: их перепечатка и переиздания после этого срока уже не подлежат маркировке", - пояснил Григорьев.

Он добавил, что это касается и переизданных переводов зарубежной литературы. Ранее под условия маркировки попали романы "Гэм" Эриха Марии Ремарка и "К востоку от Эдема" Джона Стейнбека, переведенные после 1990 года.

Кроме того, в отраслевом перечне, опубликованном на сайте Российского книжного союза (РКС), в понедельник появились сборники "Война и язык" Владимира Маяковского и "Ослиный мост" Владимира Ленина, которые также подлежат маркировке.