Минцифры обновило правила маркировки книг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переиздания произведений, опубликованных до 1 августа 1990 года, не будут маркироваться по закону против пропаганды наркотиков.
- Решение принято по итогам заседания Экспертных советов при Минцифры России.
- С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон, предусматривающие уголовную и административную ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Переиздания произведений, опубликованных до 1 августа 1990 года, не будут маркироваться по закону против пропаганды наркотиков, сообщил РИА Новости директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
Решение было принято по итогам объединённого заседания Экспертного совета при Минцифры России по вопросам развития и цифровой трансформации книжной индустрии и Экспертного совета при Минцифры России по вопросам литературной деятельности, состоявшегося 5 июня.
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"Уточнение касается произведений, которые были впервые обнародованы до 1 августа 1990 года в любом виде, в любом издании: их перепечатка и переиздания после этого срока уже не подлежат маркировке", - пояснил Григорьев.
Он добавил, что это касается и переизданных переводов зарубежной литературы. Ранее под условия маркировки попали романы "Гэм" Эриха Марии Ремарка и "К востоку от Эдема" Джона Стейнбека, переведенные после 1990 года.
Кроме того, в отраслевом перечне, опубликованном на сайте Российского книжного союза (РКС), в понедельник появились сборники "Война и язык" Владимира Маяковского и "Ослиный мост" Владимира Ленина, которые также подлежат маркировке.
С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.
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