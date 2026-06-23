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Мбаппе сделал признание о Месси - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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11:06 23.06.2026 (обновлено: 11:19 23.06.2026)
Мбаппе сделал признание о Месси

Мбаппе: не обращаю внимания на рекорды Месси и стараюсь помогать сборной

© Соцсети ФИФАКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Соцсети ФИФА
Килиан Мбаппе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе заявил, что не обращает внимания на рекорды Лионеля Месси и старается помогать своей сборной.
  • Лионель Месси забил пять голов в двух турах чемпионата мира по футболу и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, суммарно забив 18 голов на турнирах.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что не обращает внимания на рекорды капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси и старается помогать своей сборной.
Месси забил пять голов в двух турах чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Аргентинец в понедельник оформил дубль в ворота сборной Австрии и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, суммарно записав на свой счет 18 голов на турнирах. В активе Мбаппе 16 забитых мячей, он принимает участие в третьем мировом первенстве в карьере.
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"Лео всегда забивает. Он всегда так делал и всегда будет так делать. Если бы я сосредоточился на его рекордах, мне пришлось бы стараться еще больше. Я вообще не обращаю внимания на то, что он делает. Я только думаю о том, чтобы помогать своей команде", - приводит слова Мбаппе TyC Sports.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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