Мбаппе сделал признание о Месси

"Лео всегда забивает. Он всегда так делал и всегда будет так делать. Если бы я сосредоточился на его рекордах, мне пришлось бы стараться еще больше. Я вообще не обращаю внимания на то, что он делает. Я только думаю о том, чтобы помогать своей команде", - приводит слова Мбаппе TyC Sports.