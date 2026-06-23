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"МегаФон": мужчины в 2,5 раза чаще женщин ускоряют свой мобильный интернет - РИА Новости, 23.06.2026
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15:13 23.06.2026
"МегаФон": мужчины в 2,5 раза чаще женщин ускоряют свой мобильный интернет

"МегаФон": мужчины в 2,5 раза чаще женщин пользуются ускорением интернета

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Жители российских мегаполисов сформировали тренд на ускорение мобильного интернета, при этом мужчины в 2,5 раза чаще пользуются этой функцией, сообщает пресс-служба "МегаФона".
Как выяснил оператор на основе обезличенных данных пользователей услуги, наиболее требовательной к скорости оказалась возрастная категория 35-44 лет. При этом чаще всего интернет разгоняют на современных смартфонах Apple и Samsung — это распределение характерно для обоих полов.
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Рейтинг самых "спешащих" регионов возглавляют Москва и Санкт-Петербург, Самарская и Свердловская области и Краснодарский край. Их жители меньше всего хотят ждать при загрузке файлов, просмотре видеоконтента или онлайн-играх. В первую десятку ценителей быстрого соединения также вошли Ростовская область, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Красноярский край и Чеченская Республика.
"Быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий", — отмечает коммерческий директор "МегаФона" Дмитрий Рудских.
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