"МегаФон": мужчины в 2,5 раза чаще женщин ускоряют свой мобильный интернет

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Жители российских мегаполисов сформировали тренд на ускорение мобильного интернета, при этом мужчины в 2,5 раза чаще пользуются этой функцией, сообщает пресс-служба "МегаФона".

Рейтинг самых "спешащих" регионов возглавляют Москва и Санкт-Петербург, Самарская и Свердловская области и Краснодарский край. Их жители меньше всего хотят ждать при загрузке файлов, просмотре видеоконтента или онлайн-играх. В первую десятку ценителей быстрого соединения также вошли Ростовская область, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Красноярский край и Чеченская Республика.