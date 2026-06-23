Матвиенко: законодатели помогли отправить в зону СВО 100 тонн грузов

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Молодые законодатели в 2025 году помогли отправить в зону СВО более 100 тонн гуманитарных грузов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Именно такие люди сегодня составляют кадровый резерв управления будущего и уже настоящего", - сказала Матвиенко.