Матвиенко: законодатели помогли отправить в зону СВО 100 тонн грузов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Палата молодых законодателей при Совете Федерации с начала 2025 года помогла отправить в зону СВО более 100 тонн гуманитарных грузов.
- Молодые законодатели занимаются вопросами реабилитации участников боевых действий и поддерживают их семьи.
- Тринадцать членов Палаты молодых законодателей принимали участие в СВО, двое из них находятся на линии боевого соприкосновения в настоящее время.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Молодые законодатели в 2025 году помогли отправить в зону СВО более 100 тонн гуманитарных грузов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Нашей общей заботой была и остается поддержка участников спецоперации и их семей. Палата молодых законодателей с самых первых дней погружена в этот процесс. Я знаю, что только за прошлый год вы помогли направить на передовую более 100 тонн гуманитарных грузов", - сказала спикер СФ на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
Сенатор отметила, что молодые законодатели занимаются вопросами реабилитации участников боевых действий, поддерживают их семьи.
"С гордостью могу сказать о том, что сразу 13 членов палаты молодых законодателей сами принимали участие в СВО. Еще двое находятся на линии боевого соприкосновения в настоящее время. Это заслуживает глубочайшего уважения", - отметила Матвиенко.
Парламентарий предложила поприветствовать находящихся в зале участников спецоперации. Зал встретил ее предложение аплодисментами.
"Именно такие люди сегодня составляют кадровый резерв управления будущего и уже настоящего", - сказала Матвиенко.
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