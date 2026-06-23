Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко: законодатели помогли отправить в зону СВО 100 тонн грузов - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 23.06.2026
Матвиенко: законодатели помогли отправить в зону СВО 100 тонн грузов

Матвиенко: молодые законодатели помогли отправить в зону СВО 100 тонн грузов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палата молодых законодателей при Совете Федерации с начала 2025 года помогла отправить в зону СВО более 100 тонн гуманитарных грузов.
  • Молодые законодатели занимаются вопросами реабилитации участников боевых действий и поддерживают их семьи.
  • Тринадцать членов Палаты молодых законодателей принимали участие в СВО, двое из них находятся на линии боевого соприкосновения в настоящее время.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Молодые законодатели в 2025 году помогли отправить в зону СВО более 100 тонн гуманитарных грузов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Нашей общей заботой была и остается поддержка участников спецоперации и их семей. Палата молодых законодателей с самых первых дней погружена в этот процесс. Я знаю, что только за прошлый год вы помогли направить на передовую более 100 тонн гуманитарных грузов", - сказала спикер СФ на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
На съезде партии ЛДПР - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Пятнадцать участников СВО стали кандидатами от ЛДПР на выборы в Госдуму
Вчера, 16:36
Сенатор отметила, что молодые законодатели занимаются вопросами реабилитации участников боевых действий, поддерживают их семьи.
"С гордостью могу сказать о том, что сразу 13 членов палаты молодых законодателей сами принимали участие в СВО. Еще двое находятся на линии боевого соприкосновения в настоящее время. Это заслуживает глубочайшего уважения", - отметила Матвиенко.
Парламентарий предложила поприветствовать находящихся в зале участников спецоперации. Зал встретил ее предложение аплодисментами.
"Именно такие люди сегодня составляют кадровый резерв управления будущего и уже настоящего", - сказала Матвиенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Путин назвал главную составляющую успеха СВО
Вчера, 13:43
 
ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала