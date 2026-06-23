ФИФА назвала лучшего игрока матча Алжира и Иордании на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист сборной Алжира Ибрахим Маза признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Иордании.
- Сборная Алжира одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года, обыграв сборную Иордании со счетом 2:1.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Выступающий в составе леверкузенского "Байера" футболист сборной Алжира Ибрахим Маза признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Иордании, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы J прошла в ночь на вторник в Сан-Франциско и завершилась со счетом 2:1 в пользу алжирцев. Маза провел на поле весь матч и нанес четыре удара.
Сборная Алжира одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года, команда располагается на третьем месте в группе J, набрав 3 очка. В заключительном туре группового этапа сборная Алжира 27 июня встретится с австрийцами.
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