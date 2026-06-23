Матч ЧМ между сборными Франции и Ирака возобновили спустя два часа

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Прерванный из-за погодных условий матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Франции и Ирака возобновили.

Встреча группы I в Филадельфии была прервана в перерыве. После первого тайма счет 1:0 в пользу французов, гол забил Килиан Мбаппе (14-я минута). Во время первой половины встречи пошел проливной дождь. В связи со штормовым предупреждением по стадиону была объявлена рекомендация покинуть арену и искать укрытие. Согласно кадрам трансляции, большая часть болельщиков покинула трибуны, но некоторые остались на арене.

Команды ушли на 15-минутный перерыв в 0:50 по московскому времени. Матч возобновили в 03:00 мск.

Согласно предписаниям Национальной метеорологической службы (NWS), при обнаружении молний в радиусе 15 км от места проведения массового мероприятия рекомендуется эвакуация в безопасное от молний место. Для возобновления мероприятия отслеживается 30-минутный период после последнего удара молнии.