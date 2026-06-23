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Матч ЧМ между сборными Франции и Ирака возобновили спустя два часа - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
03:05 23.06.2026
Матч ЧМ между сборными Франции и Ирака возобновили спустя два часа

Матч ЧМ между сборными Франции и Ирака в Филадельфии возобновили спустя два часа

© REUTERS / Bernadett SzaboЭпизод матча Франция - Ирак на ЧМ-2026
Эпизод матча Франция - Ирак на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Прерванный из-за погодных условий матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Франции и Ирака возобновили.
Встреча группы I в Филадельфии была прервана в перерыве. После первого тайма счет 1:0 в пользу французов, гол забил Килиан Мбаппе (14-я минута). Во время первой половины встречи пошел проливной дождь. В связи со штормовым предупреждением по стадиону была объявлена рекомендация покинуть арену и искать укрытие. Согласно кадрам трансляции, большая часть болельщиков покинула трибуны, но некоторые остались на арене.
ЧМ по футболу 2026
23 июня 2026 • начало в 00:00
Завершен
Франция
3 : 0
Ирак
14‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
54‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
66‎’‎ • Усман Дембеле
(Майкл Олисе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Команды ушли на 15-минутный перерыв в 0:50 по московскому времени. Матч возобновили в 03:00 мск.
Согласно предписаниям Национальной метеорологической службы (NWS), при обнаружении молний в радиусе 15 км от места проведения массового мероприятия рекомендуется эвакуация в безопасное от молний место. Для возобновления мероприятия отслеживается 30-минутный период после последнего удара молнии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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