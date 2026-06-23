Опрос показал, сколько россияне готовы заплатить за подержанную машину

Краткий пересказ от РИА ИИ Согласно опросу, проведенному с 27 апреля по 6 мая 2026 года, больше половины российских автолюбителей готовы заплатить за подержанную машину не более 2 миллионов рублей.

31% опрошенных готовы купить авто с пробегом за 2,5 миллиона рублей и выше, причем 14% из них готовы потратить на покупку от 4 до 6 миллионов рублей.

Максимальную сумму в 4–6 миллионов рублей за машину с пробегом готовы заплатить жители Сахалинской области, Ленинградской области, Приморья, Якутии и Хабаровского края.

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Значительная часть российских автолюбителей, согласно данным опроса, готовы заплатить за подержанную машину не более 2 миллионов рублей, значительно большую сумму – 4-6 миллионов рублей - не против отдать в Ленинградской области и на Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".

Там отметили, что исследование среди российских регионов проводилось с 27 апреля по 6 мая 2026 года среди пользователей сайта, в нем приняли участие почти 13 тысяч жителей разных регионов РФ

"Больше половины опрошенных - 55% - заплатят за подержанное авто не более 2 миллионов рублей. Из них 27% купят машину с пробегом, если она дешевле 700 тысяч – 1 миллиона рублей, а 28% ответили, что готовы потратить на "бэушку" не более 1,5–2 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника, 31% опрошенных готовы купить авто с пробегом за 2,5 миллиона рублей и выше. Из них 17% сказали, что купят такое авто максимум за 2,5–3 миллиона рублей. Еще 14% ответили "4–6 миллиона рублей".

"Среди регионов страны максимум 1 миллион рублей за машину с пробегом готовы заплатить в Крыму (43%), в Башкирии (41%) и в Ростовской области (40%). Не больше 2 миллионов рублей за подержанную машину отдадут чаще в Татарстане (36%), в Хакасии (35%) и в Воронежской области (34%)", - отметил собеседник.

Около 2,5–3 миллиона рублей готовы заплатить в основном на Сахалине (30%), в Ленинградской области и в Красноярском крае — по 22%.

"Готовы купить машину с пробегом даже за 4–6 миллионов рублей также на Сахалине (22%) и в Ленинградской области (18%), а также в Приморье, в Якутии и в Хабаровском крае — по 17%", - добавили в пресс-службе.