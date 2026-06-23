В Ленобласти для бойцов МОГ введут премию за каждый сбитый БПЛА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Премию за каждый сбитый БПЛА в размере 100 тысяч рублей для бойцов мобильных огневых групп (МОГ) введут в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Двести пятьдесят тысяч рублей - защитникам ленинградского неба: принял решение ввести дополнительную меру поддержки для бойцов мобильных огневых групп. Единовременная выплата будет предоставляться при заключении контракта через областной военкомат для привлечения на службу в качестве резервистов в составе МОГов от Ленинградской области", - написал Дрозденко на своей странице на платформе "Макс".

Он добавил, что в регионе предлагают достойные условия контракта: это зарплата от 200 тысяч рублей в месяц, служба только на территории Ленинградской области с единовременной выплатой в 250 тысяч рублей.

"За каждый сбитый БПЛА противника - премия 100 тысяч рублей. Страхование жизни и здоровья на сумму в 2 миллиона рублей", - отметил Дрозденко.

Губернатор уточнил, что оформление на службу осуществляется в ГКУ ЛО "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" мужчин в возрасте до 62 лет в зависимости от воинского звания.