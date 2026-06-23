Бойцы МОГ в Ленинградской области получат премии за каждый сбитый БПЛА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости . Бойцы мобильных огневых групп (МОГ) в Ленинградской области получат не только единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей при заключении контракта, но и 100 тысяч рублей премии за каждый сбитый БПЛА противника, сообщили власти региона.

Отмечается, что единовременная выплата будет осуществляться при заключении контракта через областной военкомат для привлечения мужчин в возрасте до 62 лет на службу в качестве резервистов в составе МОГ от Ленинградской области.