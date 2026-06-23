Бойцы МОГ в Ленинградской области получат премии за каждый сбитый БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы мобильных огневых групп в Ленинградской области получат единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей при заключении контракта.
- За каждый сбитый БПЛА противника бойцам МОГ будет выплачиваться премия в размере 100 тысяч рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Бойцы мобильных огневых групп (МОГ) в Ленинградской области получат не только единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей при заключении контракта, но и 100 тысяч рублей премии за каждый сбитый БПЛА противника, сообщили власти региона.
"Принял решение ввести дополнительную меру поддержки для бойцов мобильных огневых групп. <...> Единовременная выплата при заключении контракта — 250 тысяч рублей. <...> За каждый сбитый БПЛА противника — премия 100 тысяч рублей", — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что единовременная выплата будет осуществляться при заключении контракта через областной военкомат для привлечения мужчин в возрасте до 62 лет на службу в качестве резервистов в составе МОГ от Ленинградской области.