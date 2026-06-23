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Бойцы МОГ в Ленинградской области получат премии за каждый сбитый БПЛА - РИА Новости, 23.06.2026
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20:27 23.06.2026 (обновлено: 21:31 23.06.2026)
Бойцы МОГ в Ленинградской области получат премии за каждый сбитый БПЛА

Бойцы МОГ в Ленинградской области получат по 100 тыс. руб. за каждый сбитый БПЛА

© РИА НовостиФрагмент БПЛА
Фрагмент БПЛА - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости
Фрагмент БПЛА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы мобильных огневых групп в Ленинградской области получат единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей при заключении контракта.
  • За каждый сбитый БПЛА противника бойцам МОГ будет выплачиваться премия в размере 100 тысяч рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Бойцы мобильных огневых групп (МОГ) в Ленинградской области получат не только единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей при заключении контракта, но и 100 тысяч рублей премии за каждый сбитый БПЛА противника, сообщили власти региона.
"Принял решение ввести дополнительную меру поддержки для бойцов мобильных огневых групп. <...> Единовременная выплата при заключении контракта — 250 тысяч рублей. <...> За каждый сбитый БПЛА противника — премия 100 тысяч рублей", — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что единовременная выплата будет осуществляться при заключении контракта через областной военкомат для привлечения мужчин в возрасте до 62 лет на службу в качестве резервистов в составе МОГ от Ленинградской области.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоБезопасность
 
 
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