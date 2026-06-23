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"Как будто каникулы": Кущенко высказался о будущем "Нижнего Новгорода" - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Баскетбол
 
15:27 23.06.2026 (обновлено: 15:36 23.06.2026)
"Как будто каникулы": Кущенко высказался о будущем "Нижнего Новгорода"

Кущенко: всегда примем "Нижний Новгород" обратно в Единую лигу ВТБ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко
Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Нижний Новгород» объявил о приостановке деятельности главной команды и снятии с участия в Единой лиге ВТБ в сезоне 2026/27 из-за финансовой ситуации.
  • Сергей Кущенко выразил надежду на то, что «Нижний Новгород» сможет выправить финансовую ситуацию в будущем и вернуться в лигу.
  • Кущенко отметил, что клуб сохранил молодежный проект, что позволяет сохранить костяк российских игроков.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что "Нижний Новгород" сможет выправить финансовую ситуацию в будущем и вернуться в лигу.
Ранее "Нижний Новгород" объявил о приостановке деятельности главной команды и снятии с участия в Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27 из-за финансовой ситуации.
"Сыграла роль непростая экономическая ситуация. С большим сожалением говорю это про "Нижний Новгород", потому что клуб столько лет был участником Единой лиги ВТБ. Но благодарю регион за многолетнюю поддержку и в том числе за то, что они остались в молодежном проекте", - сказал Кущенко.
"Вопрос о шансах, что "Нижний Новгород" вернется в Лигу ВТБ, сейчас стоит адресовать не нам. Важно, что они оставили молодежный проект. Этим они сохраняют костяк российских игроков, которые, возможно, придут обратно. Как будто такие каникулы. "Астана" в прошлом году каникулы взяла, сейчас вернулась. Надеемся, может, и в этом случае получится. Всегда "Нижний Новгород" обратно примем", - добавил он.
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БаскетболНижний НовгородБК АстанаЕдиная лига ВТБСергей Кущенко
 
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