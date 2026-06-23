"Как будто каникулы": Кущенко высказался о будущем "Нижнего Новгорода"

Краткий пересказ от РИА ИИ «Нижний Новгород» объявил о приостановке деятельности главной команды и снятии с участия в Единой лиге ВТБ в сезоне 2026/27 из-за финансовой ситуации.

Сергей Кущенко выразил надежду на то, что «Нижний Новгород» сможет выправить финансовую ситуацию в будущем и вернуться в лигу.

Кущенко отметил, что клуб сохранил молодежный проект, что позволяет сохранить костяк российских игроков.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что "Нижний Новгород" сможет выправить финансовую ситуацию в будущем и вернуться в лигу.

"Сыграла роль непростая экономическая ситуация. С большим сожалением говорю это про "Нижний Новгород", потому что клуб столько лет был участником Единой лиги ВТБ. Но благодарю регион за многолетнюю поддержку и в том числе за то, что они остались в молодежном проекте", - сказал Кущенко.