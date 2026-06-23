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Сестра Мирры Андреевой вышла во второй круг квалификации Уимблдона - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Теннис
 
16:25 23.06.2026 (обновлено: 16:31 23.06.2026)
Сестра Мирры Андреевой вышла во второй круг квалификации Уимблдона

Эрика Андреева пробилась в полуфинал квалификации Уимблдона

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Эрика Андреева
Российская теннисистка Эрика Андреева - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Эрика Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг квалификации Уимблдонского турнира.
  • В первом круге Андреева обыграла китаянку Есинь Ма со счетом 6:0, 6:3.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче первого круга квалификации Андреева (238-я ракетка мира) обыграла китаянку Есинь Ма (189) со счетом 6:0, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 17 минут.
В полуфинале квалификации Андреева сыграет с победительницей матча Каденс Брас (Канада, 217) - Кайла Дэй (США, 138).
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