Сестра Мирры Андреевой вышла во второй круг квалификации Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг квалификации Уимблдонского турнира.
- В первом круге Андреева обыграла китаянку Есинь Ма со счетом 6:0, 6:3.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче первого круга квалификации Андреева (238-я ракетка мира) обыграла китаянку Есинь Ма (189) со счетом 6:0, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 17 минут.
В полуфинале квалификации Андреева сыграет с победительницей матча Каденс Брас (Канада, 217) - Кайла Дэй (США, 138).
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