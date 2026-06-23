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Комитет ГД одобрил назначение Гладкова на пост посла России в Абхазии - РИА Новости, 23.06.2026
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17:25 23.06.2026 (обновлено: 18:44 23.06.2026)
Комитет ГД одобрил назначение Гладкова на пост посла России в Абхазии

Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Вячеслав Гладков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками дал согласие на назначение бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии.
  • Комитет также дал согласие на отзыв действующего посла России в Абхазии Михаила Шургалина.
  • По словам Константина Затулина, представления президента об отзыве или назначении дипломатических представителей соседних стран обычно получают единогласную поддержку.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками дал согласие на назначение бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на пост посла России в Абхазии и отзыв действующего посла, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Константин Затулин.
"Депутаты профильного комитета — комитета по делам СНГ — заслушивали сегодня представление об отзыве и назначении диппредставителей в Таджикистане и Абхазии. Ну вот в Абхазии дали согласие, как и во всех других случаях, единогласное на назначение бывшего губернатора Вячеслава Гладкова послом в Абхазии", — сказал Затулин.
Он добавил, что в комитет также дал согласие на отзыв действующего посла Михаила Шургалина.
"Мы поддержали. Но, вообще, не было случая на моей памяти — я уже пятый срок в Государственной думе в общей сложности, — чтобы представление президента об отзыве или назначении представителей соседней страны, чтобы кто-то их не поддержал", — отметил политик.
По его словам, президент России Владимир Путин и МИД обсуждают все и принимают кадровые решения перед тем, как предложить кандидатуру.
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ПолитикаРоссияАбхазияБелгородская областьКонстантин ЗатулинВячеслав ГладковМихаил ШургалинСНГГосдума РФ
 
 
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