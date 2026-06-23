Комитет ГД одобрил назначение Гладкова на пост посла России в Абхазии

Краткий пересказ от РИА ИИ Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками дал согласие на назначение бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии.

Комитет также дал согласие на отзыв действующего посла России в Абхазии Михаила Шургалина.

По словам Константина Затулина, представления президента об отзыве или назначении дипломатических представителей соседних стран обычно получают единогласную поддержку.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками дал согласие на назначение бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на пост посла России в Абхазии и отзыв действующего посла, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Константин Затулин.

"Депутаты профильного комитета — комитета по делам СНГ — заслушивали сегодня представление об отзыве и назначении диппредставителей в Таджикистане и Абхазии. Ну вот в Абхазии дали согласие, как и во всех других случаях, единогласное на назначение бывшего губернатора Вячеслава Гладкова послом в Абхазии", — сказал Затулин.

Он добавил, что в комитет также дал согласие на отзыв действующего посла Михаила Шургалина.

"Мы поддержали. Но, вообще, не было случая на моей памяти — я уже пятый срок в Государственной думе в общей сложности, — чтобы представление президента об отзыве или назначении представителей соседней страны, чтобы кто-то их не поддержал", — отметил политик.