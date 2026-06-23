"Колорадо" может расстаться с Ничушкиным, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство "Колорадо Эвеланш" рассматривает вариант расставания с российским нападающим Валерием Ничушкиным.
- Данный шаг может помочь клубу достичь большей финансовой гибкости.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" рассматривает вариант расставания с российским нападающим Валерием Ничушкиным для достижения большей финансовой гибкости, сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.
"Я начал слышать имя Ничушкина. Думаю, в "Колорадо" ищут большей гибкости. Его имя уже упоминалось. Посмотрим", - сказал Фридман.