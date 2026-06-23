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"Колорадо" может расстаться с Ничушкиным, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Хоккей
 
11:44 23.06.2026
"Колорадо" может расстаться с Ничушкиным, пишут СМИ

Журналист Фридман: "Колорадо" рассматривает вариант расставания с Ничушкиным

© Фото : nhl.comХоккеист "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин
Хоккеист Колорадо Эвеланш Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство "Колорадо Эвеланш" рассматривает вариант расставания с российским нападающим Валерием Ничушкиным.
  • Данный шаг может помочь клубу достичь большей финансовой гибкости.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" рассматривает вариант расставания с российским нападающим Валерием Ничушкиным для достижения большей финансовой гибкости, сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.
"Я начал слышать имя Ничушкина. Думаю, в "Колорадо" ищут большей гибкости. Его имя уже упоминалось. Посмотрим", - сказал Фридман.
Ничушкину 31 год. Он присоединился к "Колорадо" в 2019 году и вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли. До этого воспитанник челябинского "Трактора" играл в НХЛ за "Даллас Старз", а всего в регулярных чемпионатах россиянин провел 627 матчей и совершил 357 результативных действий (154+203).
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ХоккейСпортВалерий НичушкинТракторКолорадо ЭвеланшДаллас СтарзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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