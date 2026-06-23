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Китай и Россия создали крупнейшую сеть связей между вузами, заявил посол - РИА Новости, 23.06.2026
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01:05 23.06.2026
Китай и Россия создали крупнейшую сеть связей между вузами, заявил посол

Чжан Ханьхуэй: Китай и Россия создали крупнейшую в мире сеть связей между вузами

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай и Россия создали крупнейшую в мире двустороннюю сеть сотрудничества между образовательными учреждениями.
  • Между Китаем и Россией сформировано 16 ассоциаций профильных университетов, объединяющих более 800 вузов обеих стран.
  • Организовано создание Китайско-Российского института фундаментальных исследований, который стал платформой для совместной подготовки высококвалифицированных специалистов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Китай и Россия создали крупнейшую в мире двустороннюю сеть сотрудничества между образовательными учреждениями, рассказал в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
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"Между Китаем и Россией уже сформировано 16 ассоциаций профильных университетов, объединяющих более 800 вузов обеих стран, что позволило сформировать крупнейшую в мире двустороннюю сеть сотрудничества в области высшего образования и обеспечить взаимодействие в таких сферах, как совместная подготовка кадров, инновационное сотрудничество в научных исследованиях и академических обменах", - сказал посол.
По его словам, сотрудничество в области высшего образования между двумя странами активно развивается.
"Процесс создания Китайско-Российского института фундаментальных исследований осуществляется организованно и планомерно. Институт уже стал надежной платформой для совместной подготовки высококвалифицированных специалистов в области фундаментальных исследований и решения сложных научных задач обеими странами", - добавил китайский дипломат.
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