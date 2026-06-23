Китай и Россия создали крупнейшую сеть связей между вузами, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ Китай и Россия создали крупнейшую в мире двустороннюю сеть сотрудничества между образовательными учреждениями.

Между Китаем и Россией сформировано 16 ассоциаций профильных университетов, объединяющих более 800 вузов обеих стран.

Организовано создание Китайско-Российского института фундаментальных исследований, который стал платформой для совместной подготовки высококвалифицированных специалистов.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Китай и Россия создали крупнейшую в мире двустороннюю сеть сотрудничества между образовательными учреждениями, рассказал в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее объявили 2026-2027 годы перекрестными Годами образования в России и Китае.

"Между Китаем и Россией уже сформировано 16 ассоциаций профильных университетов, объединяющих более 800 вузов обеих стран, что позволило сформировать крупнейшую в мире двустороннюю сеть сотрудничества в области высшего образования и обеспечить взаимодействие в таких сферах, как совместная подготовка кадров, инновационное сотрудничество в научных исследованиях и академических обменах", - сказал посол.

По его словам, сотрудничество в области высшего образования между двумя странами активно развивается.