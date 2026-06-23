Кирьяков: Месси хочет поставить жирную точку на своем последнем ЧМ

"Этот чемпионат мира для него однозначно заключительный турнир. У него их уже шесть – он и в этом плане является рекордсменом. Он хочет поставить жирную точку, конечно, у него огромное желание выиграть титул, стать чемпионом мира. Это было бы суперзавершением карьеры, выиграв со сборной чемпионат мира. Наверняка после чемпионата мира он объявит о завершении карьеры. Если нет, то, думаю, максимум год еще поиграет и все. Не исключаю, что после Америки он вернется в Аргентину и поиграет еще сезон, чтобы завершить достойно на родной земле свою великую карьеру", - сказал Кирьяков.