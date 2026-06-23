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Кирьяков: Месси хочет поставить жирную точку на своем последнем ЧМ - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Кирьяков: Месси хочет поставить жирную точку на своем последнем ЧМ

Кирьяков: ЧМ-2026 будет последним для Месси, он хочет поставить жирную точку

© REUTERS / TROY TAORMINAЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним крупным стартом для форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.
  • В матче против Австрии Лионель Месси забил два гола и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
  • Кирьяков считает, что после чемпионата мира 2026 года Месси, скорее всего, завершит карьеру или сыграет еще максимум один год.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что чемпионат мира 2026 года станет последним крупным стартом для форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, если он выиграет мундиаль, это станет отличным завершением карьеры.
В понедельник сборная Аргентины обыграла команду Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0. 38-летний Месси оформил дубль. Аргентинец забил свои 17-й и 18-й мячи на мировых первенствах, обойдя немца Мирослава Клозе (16 голов) и став лучшим бомбардиром в истории турнира. Месси является чемпионом мира 2022 года.
"Этот чемпионат мира для него однозначно заключительный турнир. У него их уже шесть – он и в этом плане является рекордсменом. Он хочет поставить жирную точку, конечно, у него огромное желание выиграть титул, стать чемпионом мира. Это было бы суперзавершением карьеры, выиграв со сборной чемпионат мира. Наверняка после чемпионата мира он объявит о завершении карьеры. Если нет, то, думаю, максимум год еще поиграет и все. Не исключаю, что после Америки он вернется в Аргентину и поиграет еще сезон, чтобы завершить достойно на родной земле свою великую карьеру", - сказал Кирьяков.
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ФутболЛионель МессиМирослав КлозеСергей КирьяковЧМ по футболу 2026
 
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