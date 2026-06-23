"Обыграют нас и станут чемпионами": Холанд высказался о матче с Францией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд считает, что его национальная команда проиграет сборной Франции в третьем туре группового этапа чемпионата мира.
- Сборная Франции обыграла команду Ирака в матче второго тура группы I со счетом 3:0, а норвежцы одержали победу над сборной Сенегала — 3:2.
- Третий матч между Францией и Норвегией пройдет 26 июня, обе команды обеспечили себе досрочный выход в плей-офф чемпионата мира.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд считает, что его национальная команда проиграет сборной Франции в третьем туре группового этапа чемпионата мира и впоследствии французы станут победителями турнира.
В ночь на вторник сборная Франции обыграла команду Ирака в матче второго тура группы I со счетом 3:0, позднее норвежцы одержали победу над сборной Сенегала - 3:2. В третьем туре группового этапа обеспечившие себе досрочный выход в плей-офф чемпионата мира французы и норвежцы проведут очный матч, встреча пройдет 26 июня.
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"Честно, меня не сильно волнует, что будет в третьем матче. Скорее всего, они выиграют. И, возможно, станут чемпионами мира", - заявил Холанд в эфире Fox News после матча.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.