Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Александр Петунин покинул «Металлург» в связи с истечением срока контракта.
- За «Металлург» Петунин провел 219 встреч, набрал 113 очков и стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский нападающий Александр Петунин покинул "Металлург" в связи с истечением срока контракта, сообщается в Telegram-канале магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Форварду 29 лет, он пополнил состав команды в сентябре 2023 года в рамках обмена с череповецкой "Северсталью". За "Металлург" провел 219 встреч, набрал 113 очков (48 голов + 65 передач) и стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году, а также завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезоне-2025/26.
Всего в КХЛ Петунин провел 507 игр, в которых набрал 242 очка (106+136).
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