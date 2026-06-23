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Петунин покинул "Металлург" - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Хоккей
 
14:22 23.06.2026 (обновлено: 14:38 23.06.2026)
Петунин покинул "Металлург"

Хоккеист Александр Петунин покинул "Металлург"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкХоккеист Александр Петунин
Хоккеист Александр Петунин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Александр Петунин покинул «Металлург» в связи с истечением срока контракта.
  • За «Металлург» Петунин провел 219 встреч, набрал 113 очков и стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский нападающий Александр Петунин покинул "Металлург" в связи с истечением срока контракта, сообщается в Telegram-канале магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Форварду 29 лет, он пополнил состав команды в сентябре 2023 года в рамках обмена с череповецкой "Северсталью". За "Металлург" провел 219 встреч, набрал 113 очков (48 голов + 65 передач) и стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году, а также завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезоне-2025/26.
Всего в КХЛ Петунин провел 507 игр, в которых набрал 242 очка (106+136).
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