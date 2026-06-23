Чемпионат России по карате перенесли из Симферополя

Краткий пересказ от РИА ИИ Бюро Федерации карате России приняло решение о переносе чемпионата России 2026 года из Симферополя.

Перенос чемпионата России связан с целью обеспечения безопасности участников соревнований.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бюро Федерации карате России (ФКР) приняло решение о переносе чемпионата России 2026 года из Симферополя в другое место, сообщается в Telegram-канале организации.

Решение принято с целью обеспечения безопасности участников соревнований. Новое место проведения соревнований будет определено в ближайшее время.

Чемпионат России должен пройти с 11 по 13 сентября.