Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти США разрешили сборной Ирана по футболу прибыть в страну на матч чемпионата мира за два дня до игры.
- Сборная Ирана должна будет покинуть США в тот же вечер после матча.
- Во время чемпионата мира сборная Ирана базируется в Мексике, но все матчи проводит в США.
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Власти США разрешили во вторник сборной Ирана по футболу прибыть в страну на следующий матч чемпионата мира за два дня, после того как иранцы пригрозили подать жалобу в ФИФА.
Иранцы в пятницу проведут решающий матч группового этапа против сборной Египта. Как сообщил представитель МВБ, они должны будут покинуть США в тот же вечер.
По его словам, речь идет прежде всего о том, что происходит непосредственно на поле.
"Важнейшая часть этого - обеспечение безопасности не только на самих стадионах, но и в местах размещения команд и на тренировочных базах", - добавил представитель министерства.
Во время чемпионата мира сборная Ирана базируется в Мексике, но все матчи проводит в США. До сих пор ей было разрешено приезжать лишь накануне игры.
В частности, главный тренер команды Амир Галенои заявил, что из-за визовых ограничений у его подопечных было лишь 16 часов для подготовки к предыдущему матчу с Бельгией.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.