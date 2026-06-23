Власти США разрешили сборной Ирана приехать на игру ЧМ за два дня

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти США разрешили сборной Ирана по футболу прибыть в страну на матч чемпионата мира за два дня до игры.

Сборная Ирана должна будет покинуть США в тот же вечер после матча.

Во время чемпионата мира сборная Ирана базируется в Мексике, но все матчи проводит в США.

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Власти США разрешили во вторник сборной Ирана по футболу прибыть в страну на следующий матч чемпионата мира за два дня, после того как иранцы пригрозили подать жалобу в ФИФА.

"Перед матчем в Сиэтле 26 июня сборной Ирана будет разрешено прибыть за два дня до игры", - сообщил официальный представитель министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Иранцы в пятницу проведут решающий матч группового этапа против сборной Египта. Как сообщил представитель МВБ, они должны будут покинуть США в тот же вечер.

По его словам, речь идет прежде всего о том, что происходит непосредственно на поле.

"Важнейшая часть этого - обеспечение безопасности не только на самих стадионах, но и в местах размещения команд и на тренировочных базах", - добавил представитель министерства.

Во время чемпионата мира сборная Ирана базируется в Мексике, но все матчи проводит в США. До сих пор ей было разрешено приезжать лишь накануне игры.

В частности, главный тренер команды Амир Галенои заявил, что из-за визовых ограничений у его подопечных было лишь 16 часов для подготовки к предыдущему матчу с Бельгией.