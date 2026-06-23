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Власти США разрешили сборной Ирана приехать на игру ЧМ за два дня - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
21:08 23.06.2026
Власти США разрешили сборной Ирана приехать на игру ЧМ за два дня

Власти США разрешили сборной Ирана по футболу приехать на игру ЧМ за два дня

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США разрешили сборной Ирана по футболу прибыть в страну на матч чемпионата мира за два дня до игры.
  • Сборная Ирана должна будет покинуть США в тот же вечер после матча.
  • Во время чемпионата мира сборная Ирана базируется в Мексике, но все матчи проводит в США.
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Власти США разрешили во вторник сборной Ирана по футболу прибыть в страну на следующий матч чемпионата мира за два дня, после того как иранцы пригрозили подать жалобу в ФИФА.
"Перед матчем в Сиэтле 26 июня сборной Ирана будет разрешено прибыть за два дня до игры", - сообщил официальный представитель министерства внутренней безопасности (МВБ) США.
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Иранцы в пятницу проведут решающий матч группового этапа против сборной Египта. Как сообщил представитель МВБ, они должны будут покинуть США в тот же вечер.
По его словам, речь идет прежде всего о том, что происходит непосредственно на поле.
"Важнейшая часть этого - обеспечение безопасности не только на самих стадионах, но и в местах размещения команд и на тренировочных базах", - добавил представитель министерства.
Во время чемпионата мира сборная Ирана базируется в Мексике, но все матчи проводит в США. До сих пор ей было разрешено приезжать лишь накануне игры.
В частности, главный тренер команды Амир Галенои заявил, что из-за визовых ограничений у его подопечных было лишь 16 часов для подготовки к предыдущему матчу с Бельгией.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.
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