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В МИД Ирана рассказали о новых договоренностях с США - РИА Новости, 23.06.2026
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04:28 23.06.2026 (обновлено: 09:04 23.06.2026)
В МИД Ирана рассказали о новых договоренностях с США

Иран и США создадут четыре рабочие группы на переговорах

© AP Photo / Vahid SalemiВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По итогам технических переговоров с США замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил о создании четырех рабочих групп.
  • Они обсудят вопросы, связанные с прекращением санкций, ядерной тематикой, реконструкцией и экономическим развитием, мониторингом и реализацией договоренностей.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Тегеран и Вашингтон договорились создать несколько рабочих групп, передает телеканал Press TV со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади.
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"Были созданы четыре специализированные рабочие группы: по прекращению санкций, ядерной тематике, реконструкции и экономическому развитию, мониторингу и реализации (договоренностей. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

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По словам Гарибабади, стороны завершили подготовку к следующей встрече. В ней примут участие спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Ирана Аббас Аракчи, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также премьер-министры Пакистана и Катара Шехбаз Шариф и шейх Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
Первый раунд технических переговоров Вашингтона и Тегерана закончился ночью в понедельник. Аракчи, комментируя его результаты, заявил, что по итогам беседы удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов, а также запустить план восстановления республики.
Этой встрече предшествовало подписание США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Оно состоялось дистанционно в минувший четверг. Договор предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
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В миреИранСШАКатарОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против ИранаШехбаз ШарифМохаммад-Багер ГалибафАббас Аракчи
 
 
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