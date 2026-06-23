В МИД Ирана рассказали о новых договоренностях с США

"Были созданы четыре специализированные рабочие группы: по прекращению санкций, ядерной тематике, реконструкции и экономическому развитию, мониторингу и реализации (договоренностей. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

Этой встрече предшествовало подписание США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Оно состоялось дистанционно в минувший четверг. Договор предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.