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Госдума приняла закон об особенностях возмещения вреда сельхозземлям - РИА Новости, 23.06.2026
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16:14 23.06.2026
Госдума приняла закон об особенностях возмещения вреда сельхозземлям

Госдума приняла закон о возмещении вреда, причиненного землям сельхозназначения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон об особенностях возмещения вреда, причиненного землям сельскохозяйственного назначения.
  • Вред будет возмещаться в размере, определенном по методике Минсельхоза России, а при ее отсутствии — исходя из фактических затрат на воспроизводство плодородия земель.
  • Закон допускает проведение обследований плодородия за счет средств правообладателя земельного участка и направление результатов в единую федеральную государственную информационную систему о землях сельхозназначения.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, определяющий особенности возмещения вреда, причиненного землям сельскохозяйственного назначения.
Такой вред будет возмещаться лицом, которое его причинило, в размере, определенном в соответствии с методикой Минсельхоза России, а при ее отсутствии - исходя из фактических затрат на воспроизводство плодородия земель сельхозназначения. Это позволит учитывать особенности сельскохозяйственного производства при исчислении размера вреда, причиненного таким землям.
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В настоящее время в России проводится государственный учет показателей состояния плодородия земель сельхозназначения. Такой учет включает в себя сбор и обобщение результатов почвенных, геоботанических и других обследований.
Новый закон допускает проведение таких обследований за счет средств правообладателя земельного участка по его заявлению аккредитованными испытательными лабораториями в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения, а также федеральными государственными бюджетными учреждениями (ФГБУ), подведомственными Минсельхозу РФ.
При этом правообладатели земельных участков будут вправе направлять результаты обследований, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией, в ФГБУ. Данные сведения в этом случае будут автоматически подгружаться сотрудниками ФГБУ в единую федеральную государственную информационную систему о землях сельхозназначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
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