Госдума приняла закон об особенностях возмещения вреда сельхозземлям

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон об особенностях возмещения вреда, причиненного землям сельскохозяйственного назначения.

Вред будет возмещаться в размере, определенном по методике Минсельхоза России, а при ее отсутствии — исходя из фактических затрат на воспроизводство плодородия земель.

Закон допускает проведение обследований плодородия за счет средств правообладателя земельного участка и направление результатов в единую федеральную государственную информационную систему о землях сельхозназначения.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, определяющий особенности возмещения вреда, причиненного землям сельскохозяйственного назначения.

Такой вред будет возмещаться лицом, которое его причинило, в размере, определенном в соответствии с методикой Минсельхоза России , а при ее отсутствии - исходя из фактических затрат на воспроизводство плодородия земель сельхозназначения. Это позволит учитывать особенности сельскохозяйственного производства при исчислении размера вреда, причиненного таким землям.

В настоящее время в России проводится государственный учет показателей состояния плодородия земель сельхозназначения. Такой учет включает в себя сбор и обобщение результатов почвенных, геоботанических и других обследований.

Новый закон допускает проведение таких обследований за счет средств правообладателя земельного участка по его заявлению аккредитованными испытательными лабораториями в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения, а также федеральными государственными бюджетными учреждениями (ФГБУ), подведомственными Минсельхозу РФ.

При этом правообладатели земельных участков будут вправе направлять результаты обследований, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией, в ФГБУ. Данные сведения в этом случае будут автоматически подгружаться сотрудниками ФГБУ в единую федеральную государственную информационную систему о землях сельхозназначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий.