Госдума разрешила семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев.

Каникулы можно будет взять однократно за время действия договора, при этом не нужно будет доказывать факт снижения дохода.

Закон вступит в силу с 1 сентября и будет распространяться на договоры, заключенные до этой даты.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россияне с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы на полтора года, следует из Россияне с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы на полтора года, следует из закона , принятого Госдумой.

Сейчас появление ребенка дает заемщику право на полугодовые каникулы по ипотеке, но только в том случае, если его доходы упали более чем на 20 процентов, а ежемесячные платежи по кредиту превышают 40 процентов дохода.

Новый закон подготовлен в соответствии с поручением президента по поддержке семей с детьми и нацелен на стимулирование рождаемости. Теперь при рождении либо усыновлении второго или последующих детей ипотечники смогут брать кредитные каникулы на срок до 18 месяцев. Доказывать факт снижения дохода при этом будет не нужно.

Границей льготного периода станет достижение ребенком возраста полутора лет, такой же срок будет отсчитываться с момента усыновления. При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с седьмого месяца, а платить их нужно будет по завершении каникул.

По мнению председателя думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, такие длинные ипотечные каникулы позволят снизить нагрузку на бюджет семьи, в которой один из родителей сидит с ребенком и не может работать. Правом приостановить выплаты по ипотеке можно будет воспользоваться лишь раз за время действия договора, уточнил он.

"Полтора года без ипотечных платежей — это серьезная помощь", — считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он отметил, что люди получат время спокойно ухаживать за малышом и не думать об очередных платежах по ипотеке.

"Это конкретный шаг в поддержку рождаемости и реальная забота о наших семьях. Государство должно быть рядом в самые ответственные моменты жизни", — считает депутат.