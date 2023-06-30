https://ria.ru/20230630/kanikuly-1881503006.html

Путин дал поручение по кредитным каникулам для семей с маленькими детьми

Путин дал поручение по кредитным каникулам для семей с маленькими детьми - РИА Новости, 30.06.2023

Путин дал поручение по кредитным каникулам для семей с маленькими детьми

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину РФ до сентября подумать над кредитными каникулами для родителей на период отпуска по уходу за ребенком,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:40

2023-06-30T16:40

2023-06-30T16:44

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину РФ до сентября подумать над кредитными каникулами для родителей на период отпуска по уходу за ребенком, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... рассмотреть вопрос о предоставлении заемщику – родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей (предоставление "кредитных каникул") на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2023 года. Ответственными за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230414/kanikuly-1865211355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ипотека, россия, владимир путин, михаил мишустин, общество