Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручение по кредитным каникулам для семей с маленькими детьми - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 30.06.2023 (обновлено: 16:44 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/kanikuly-1881503006.html
Путин дал поручение по кредитным каникулам для семей с маленькими детьми
Путин дал поручение по кредитным каникулам для семей с маленькими детьми - РИА Новости, 30.06.2023
Путин дал поручение по кредитным каникулам для семей с маленькими детьми
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину РФ до сентября подумать над кредитными каникулами для родителей на период отпуска по уходу за ребенком,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:40
2023-06-30T16:44
ипотека
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820504951_0:144:3386:2048_1920x0_80_0_0_28bf0f053dc784e398821128788721e6.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину РФ до сентября подумать над кредитными каникулами для родителей на период отпуска по уходу за ребенком, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... рассмотреть вопрос о предоставлении заемщику – родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей (предоставление "кредитных каникул") на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2023 года. Ответственными за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230414/kanikuly-1865211355.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820504951_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_7cc175fdd739ebad568a2c0eb9d03e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ипотека, россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Ипотека, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин дал поручение по кредитным каникулам для семей с маленькими детьми

Путин поручил подумать над кредитными каникулами на время отпуска по уходу за ребенком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРодители с детьми переходят улицу в Москве
Родители с детьми переходят улицу в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Родители с детьми переходят улицу в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину РФ до сентября подумать над кредитными каникулами для родителей на период отпуска по уходу за ребенком, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: ... рассмотреть вопрос о предоставлении заемщику – родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей (предоставление "кредитных каникул") на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения – 1 сентября 2023 года. Ответственными за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Расчет суммы кредита - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Эксперт предупредила о рисках при оформлении кредитных каникул
14 апреля, 06:02
 
ИпотекаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала