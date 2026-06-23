Глава Южной Осетии ушел в отставку и стал советником президента России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин назначил Алана Гаглоева своим советником.
- Временно исполнять обязанности президента Южной Осетии будет председатель правительства Марат Камболов.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий и переходе на работу в администрацию президента России.
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"Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора, содействовать улучшению взаимодействия с Республикой Южная Осетия", — сказал он в обращении, опубликованном на его официальном сайте. ⠀
Путин подписал указ о назначении Гаглоева своим советником.
Временно исполнять обязанности президента Южной Осетии будет председатель правительства Марат Камболов. Выборы должны пройти не позднее 21 сентября.
Накануне Путин и Гаглоев обсудили перспективы развития российско-югоосетинских отношений, в том числе с учетом договора, подписанного в мае. Согласно документу, Москва и Цхинвал продолжат создавать общее экономическое пространство и поэтапно достигнут единого подхода в вопросах внешних заимствований и иностранных инвестиций.
Также планируется объединить энергетическую и транспортную системы, развивать общую связь и телекоммуникации, расширять взаимодействие в социальной, трудовой и культурной сферах.