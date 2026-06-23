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Глава Южной Осетии ушел в отставку и стал советником президента России - РИА Новости, 23.06.2026
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15:02 23.06.2026 (обновлено: 15:52 23.06.2026)
Глава Южной Осетии ушел в отставку и стал советником президента России

Глава Южной Осетии Гаглоев ушел в отставку и стал советником президента России

© Sputnik / Наталья АйриянАлан Гаглоев
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Sputnik / Наталья Айриян
Алан Гаглоев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин назначил Алана Гаглоева своим советником.
  • Временно исполнять обязанности президента Южной Осетии будет председатель правительства Марат Камболов.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий и переходе на работу в администрацию президента России.
«
"Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора, содействовать улучшению взаимодействия с Республикой Южная Осетия", — сказал он в обращении, опубликованном на его официальном сайте. ⁣⁣⠀
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Путин подписал указ о назначении Гаглоева своим советником.
Временно исполнять обязанности президента Южной Осетии будет председатель правительства Марат Камболов. Выборы должны пройти не позднее 21 сентября.
Накануне Путин и Гаглоев обсудили перспективы развития российско-югоосетинских отношений, в том числе с учетом договора, подписанного в мае. Согласно документу, Москва и Цхинвал продолжат создавать общее экономическое пространство и поэтапно достигнут единого подхода в вопросах внешних заимствований и иностранных инвестиций.
Также планируется объединить энергетическую и транспортную системы, развивать общую связь и телекоммуникации, расширять взаимодействие в социальной, трудовой и культурной сферах.
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ПолитикаЮжная ОсетияРоссияАлан ГаглоевМарат КамболовВладимир Путин
 
 
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